La comarca de Llevant reclama ser la próxima “parada” del tren
La Plataforma Volem el Tren de Llevant agota la paciencia y al ver los avances en otras zonas de Mallorca, lamenta que la comarca sigue siendo la "gran olvidada"
El Llevant alza la voz y reclama su tren. Así lo ha dejado claro la Plataforma Volem el Tren de Llevant, que en todo momento celebra "los avances ferroviarios en otras zonas de Mallorca como Calvià, Alcúdia o Llucmajor", pero insisten en que "la comarca de Llevant no puede seguir siendo la gran olvidada". Tras más de 25 años de lucha ciudadana y compromisos incumplidos por parte de los distintos gobiernos, la plataforma exige que se retome de manera inmediata el proyecto del tren hasta Artà y su extensión natural hacia Cala Rajada y otros núcleos.
El calendario de la eterna llegada del tren al Llevant y que nunca ha llegado se remonta al 2001, cuando se puso la primera piedra. En 2010 se dejó hecho el trazado. En 2011 se pararon las obras. En 2025, las infraestructuras siguen abandonadas y la comarca continúa sin tren. "Pedimos al Govern balear y a la presidenta Marga Prohens que el Tren de Llevant sea ya una realidad. La ciudadanía ha cumplido: ha salido a la calle, ha participado en consultas, ha hecho propuestas, ha firmado manifiestos. Ahora les toca a las instituciones cumplir", sentencia desde la Plataforma.
Esencial
Asimismo, la Plataforma Volem el Tren de Llevant deja claro que el ferrocarril "es una infraestructura esencial para combatir la saturación vial, ofrecer alternativas de movilidad sostenible y garantizar la conexión entre pueblos".
