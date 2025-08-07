Menos trenes para la fiesta del 'Much' de Sineu por las obras en la estación de Verge de Lluc

Los Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) se han visto obligados a reducir la frecuencia de sus trenes, debido a las recientes obras en zonas cercanas a algunas estaciones más aglomeradas. Eso impide poder realizar servicios especiales de refuerzo de tren con motivo de la 'Much' de Sineu el próximo lunes, como estaba previsto.

Las obras, que afectan principalmente a la estación de Verge de Lluc, afectan a la circulación en toda la red ferroviaria, llegando a provocar alteraciones en el servicio durante las dos primeras semanas de agosto. Una de ellas es que los trenes solamente podrán circular por una única vía en lugar de las dos habituales entre las estaciones de Son Fuster y el polígono de Marratxí, en ambos sentidos. Asimismo, la SFM ha modificado los horarios de verano desde el 5 hasta el 17 de agosto, aplicando los mismos horarios durante los días laborales, pero con 3 trenes adicionales en las primeras horas de la mañana.

Sin embargo, antes de la implantación de estas medidas, muchos pasajeros sufrieron algunos retrasos y supresiones del servicio de algunos trenes en los últimos días. Sin embargo, la empresa ferroviaria busca, con estas iniciativas, "ofrecer un servicio fiable y cumplir con los horarios establecidos, con el fin de minimizar las molestias para los usuarios".

Consecuencias para la 'Much' de Sineu

Por otro lado, la SFM afirma que no podrá llevarse a cabo los servicios especiales para la fiesta del 'Much' de Sineu, debido a la imposibilidad de poder circular más trenes a la vez entre Palma, Inca y Manacor. Por este motivo, el próximo lunes se ofrecerá el servicio regular actual, tanto desde la salida de Palma como la de Sineu; aunque se podrá añadir un tren de refuerzo.

Los últimos trenes con salida desde Sineu serán a las 18:42h, las 19:42h, las 20:42h, un tren especial a las 21h y dos más a las 21:42h y las 22:42h. Sin embargo, la SFM también ha recordado la posibilidad de acudir al metro para cubrir este servicio, el cual dispondrá de más unidades y más capacidad.

Desde el Govern, la SFM y el Ayuntamiento de Sineu, se recomienda "buscar otras alternativas a este desplazamiento, escalonar la salida desde el municipio sin esperar los últimos trenes y evitar una gran afluencia en la última hora del día en la estación de Sineu".