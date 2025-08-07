El tránsito del «nivel óptimo» a la lucha diaria

Los tiempos boyantes tienen la mala costumbre de crear hábito y adicción, también en el ocio y el negocio y en la conjunción de ambos elementos. Después, cuando hay marejada de consumo a la baja en los comportamientos turísticos cíclicos, el lamento se vuelve fácil, con tintes de dramatismo preventivo y la adaptación a la dificultad de la lucha diaria se complica por falta de entrenamiento. Se tiende, por otro lado, a centrarse en los factores externos y descuidar los propios, de ahí el desconcierto que reina ahora en las explotaciones turísticas que esperaban más clientes y mayor gasto. El “nivel optimo” de la temporada pasada no ha vuelto. La ocupación es alta y el consumo muy menguante. Algo pasa.

Los chiringuitos de playa se suman al lamento iniciado por los restauradores. Onofre Fornés, el presidente de los concesionarios de servicios de playa, apunta a la caída de la facturación en un 20%, menos ingresos, incremento de costes y una contención de la demanda de hamacas y tumbonas. Las causas, según su interpretación, una clientela con escaso poder adquisitivo, precios altos en los hoteles y vuelos y el auge de la turismofobia. Ante ello, demanda la intervención de la Administración para el control del mercado. Muy genérico y cómodo todo junto. Conviene matizar. No es oportuno equiparar turismofobia a decrecimiento o contención.

Refiriéndose a la restauración, el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, ya ha dicho que, al final de temporada, echaremos cuentas y que si el problema son los precios, el sector deberá hacer una reflexión y replantearse algunas cosas. Es posible que los «niveles óptimos» acumulados en las temporadas pasadas hayan creado algunos vicios y abusos. Esta impresión no esta exenta de la opinión pública. La autocrítica no abunda entre los servicios turísticos complementarios a la hostelería y ni siquiera en el de los propios alojamientos. Tenerla en cuenta y aplicarla es necesario para una adecuada reconducción hacia la nueva realidad sobrevenida. Es fundamental para poder lidiar con una competencia que, todo sea dicho, no ha hecho más que crecer.