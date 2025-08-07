Sóller instala contadores de coches en tres aparcamientos para evitar contarlos “a ojo”

El ayuntamiento de Sóller ha acordado invertir 26.000 euros en la instalación de contadores de vehículos en los tres principales aparcamientos que hay en la entrada del municipio para evitar tenerlo que hacer “a ojo” para dar una información más fiable al centro de control de Carreteres del Consell para que informe de su estado en las pantallas instaladas en diversas carreteras de las islas.

Operarios durante la instalación de los contadores. / Joan Mora

La semana pasada el consistorio instaló unas cámaras para el control de vehículos en los estacionamientos de Los Naranjos y Can Tinet cuya inversión ascendió a 14.000 euros. Esta semana, la junta local de gobierno ha acordado hacer lo propio, con otra inversión de 12.000 euros, para dotar el estacionamiento de la calle Cetre con otro mecanismo que contabilizará las plazas libres y ocupadas.

Los nuevos contadores en los aparcamientos de Sóller. / Joan Mora

Mayor precisión

Con la incorporación de esta tecnología, el ayuntamiento prevé ser más preciso a la hora de contar cuantas plazas hay libres en los tres aparcamientos más usados por los turistas que se desplazan con vehículos de alquiler. Desde que el Consell instaló las pantallas informativas que informan a los conductores del estado de los aparcamientos de Sóller, Cala Tuent y Sa Calobra, en el caso del valle el conteo se hacía de forma aproximada, tarea que el municipio encargó a la Policía Local.

No obstante, este sistema ha demostrado que no es fiable, por lo que el Ayuntamiento ha optado por instalar unos dispositivos que se ocupan de realizar esta tarea. En el caso de los aparcamientos disuasorios de la carretera del desvío, se realiza mediante una cámara robotizada. Este dispositivo permite calcular el nivel de ocupación de los estacionamientos mediante un software que, a su vez, permite garantizar la protección de datos de las personas que los utilizan.