Sant Elm presenta dos nuevos 'caparrots' inspirados en el cuento 'Els dimonis del portet', de Neus Coll

Las fiestas de Sant Elm han vuelto a ser escenario de una celebración muy especial para la cultura popular del municipio: la presentación de dos nuevos caparrots que se suman a la familia iniciada el año pasado con Jeroni y Bufarell, los protagonistas del cuento infantil Els dimonis del portet, de la escritora Neus Coll.

Con estas nuevas incorporaciones, Sant Elm ya cuenta con cuatro caparrots, todos ellos inspirados en personajes del cuento y apadrinados por los Caparrots de s’Arracó, quienes han acompañado al pueblo en esta iniciativa desde el principio. La presentación de los nuevos cabezudos tuvo lugar en un acto festivo y participativo que reunió a vecinos, familias y visitantes.

Durante el evento se contó con la presencia del ilustrador del cuento, Roberto Campiño, quien expresó su emoción al ver cómo sus dibujos cobraban vida en forma de caparrots. Las nuevas figuras han sido creadas por el artista Xisco Ballesta, autor también de Jeroni y Bufarell, y han sido realizadas con gran atención al detalle y fidelidad al universo ilustrado del libro.

Premio de fotografía

Uno de los nuevos caparrots ha sido posible gracias al patrocinio del vecino Mrs Aubert, que decidió destinar parte del premio de fotografía que ganó el año pasado a financiar su creación. Los otros tres han sido patrocinados por la Associació Amics de Sant Elm, promotora del proyecto desde sus inicios.

El pasado año, en el marco de la Fira de Sa Palometa y coincidiendo con las fiestas en honor a Santa Catalina Tomàs, Jeroni y Bufarell desfilaron por primera vez junto a los veteranos Caparrots de s’Arracó. Su aparición fue recibida con entusiasmo por pequeños y mayores, destacando el esfuerzo colectivo por enriquecer las fiestas con elementos que combinan tradición, literatura e identidad local.

La continuidad de esta propuesta refuerza el compromiso de Sant Elm con el patrimonio cultural y la implicación de sus vecinos en proyectos que dan vida a las historias del municipio, fomentando el arraigo y la transmisión de valores a través de la cultura popular.