La reforma urgente de la avenida del Torrent de Manacor se queda sin fecha

No hace años sino unas cuantas décadas que la avenida del Torrent de Manacor está en un estado deplorable. Aceras sucias y en mal estado de conservación, árboles con raíces que levantan el asfalto, otros directamente talados, semáforos oxidados con pulsadores que ya no funcionan y una sensación general de dejadez que asombra por continuada. Un contratiempo que, de nuevo, no tiene fecha de reparación.

La avenida interurbana, de menos de un kilómetro de longitud, todavía sigue siendo de responsabilidad del Consell de Mallorca, quien la tiene integrada dentro de la red de carreteras. Lo que significa que, entre otras cosas, también es responsable de su mantenimiento… cosa que no hace.

En 2021 ya se presentó ante la prensa un proyecto de remodelación, elaborado y pagado por el ayuntamiento de Manacor, a partir del cual empezar a trabajar en una nueva vía más moderna y con una sola plataforma a nivel, sin aceras distinguibles más que por el color y una prioridad hacia el peatón y una desaceleración del tráfico, además de la restitución completa del arbolado.

Entonces el Consell de Mallorca, en manos del PSOE, aceptó hacerse cargo de los 3 millones que iba a costar la nueva infraestructura, alegando la poca inversión de la administración insular que había recibido Manacor desde hacía 30 años y estimando que estaría lista antes de que acabara la legislatura, es decir antes de junio de 2023. Lo cual no sucedió.

Tras años y un cambio de signo político, hace apenas un año el Partido Popular de Manacor dijo tener la solución para desatascar el entuerto: el Consell de Mallorca aportaría el 40% y el consistorio manacorí correría con el restante 60%, es decir que de pagar cero euros, tenía que abonar 1,8 millones.

"Un dolor de cabeza"

“La excusa que nos ponía el Consell es que había muchas obras ocultas importantes de las que no querían hacerse cargo”, recuerda el alcalde Miquel Oliver, para quien la avenida del Torrent se ha convertido en un dolor de cabeza continuado. “Debería ser su responsabilidad. Cuando pedimos que nos cedan su propiedad y su gestión, queremos que sea en condiciones”.

Pero lejos de solucionarse con dinero, ahora la dirección insular de Carreteras ha pospuesto el proyecto, que está sin fecha y a la espera de resolver su titularidad. Y es que, paradojicamente el Ayuntamiento no tiene la gestión ni del Torrent ni de la Avenida Portugal, que están integradas en la trama urbana, pero sí el del Paseo del Ferrocarril (por el que cada día pasan más de 25.000 vehículos) y la Ronda de Felanitx, que, claramente, deberían ser parte de la red del Consell.

“Ahora no solo no hay fecha para la reforma, sino que no nos quieren ceder el Torrent, alegando que no es una calle sino que aún forma parte de la red primaria de carreteras y que es vital para la continuidad de diche red”, añade Oliver, quien se muestra preocupado y ya ha pedido una nueva reunión con el responsable insular de Carreteras, Rafel Gelabert, para intentar desatascar el proyecto.