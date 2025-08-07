Los vecinos de Palmanyola están viviendo un verano que va más allá de la irritación hacia los responsables del deporte en la pedanía de Bunyola. Y se han movilizado para recaba firmas y exigir que sus hijos puedan disfrutar del deporte, una actividad que no pueden realizar porque las pocas instalaciones de las que disponen no están operativas. Y no quiere que los niños y niñas tengan que estar en la calle o verse obligados a permanencer en sus casas. El problema radica en el cierre del campo de fútbol del polideportivo municipal y de la pista multiusos adyacente, clausurada desde hace cinco meses debido a unas obras que, según los vecinos, no avanzan desde hace 5 meses. Además, el campo de fútbol está cerrado al haber terminado la temporada en junio y no se puede acceder al recinto.

Palmanyola recoge firmas para que los jóvenes puedan hacer deporte / DM

Como anécdota a esta situación, un padre se coló en el campo de fútbol junto a su hijo, que quería probar unas botas nuevas. La incursión, detectada por las cámaras de vigilancia, provocó la intervención de una regidora que, según explicó el vecino de Palmanyola, les obligó a abandonar la instalación e incluso amenazó con denunciarlos.

Firmas

Con una población superior a los 2.000 habitantes, la semana pasada se inició una recogida de firmas para solicitar que les permita hacer uso del polideportivo o, como mal menor, de la pista multiusos existente. En solo 3 horas, más de 140 personas mostraron su apoyo y los padres que han iniciado la movilización esperan conseguir muchas más esta semana. El objetivo es presentarlas al Ayuntamiento.