El Much de Sineu ya tiene cartel: Críticas a la gentrificación y apoyo a Palestina
Macià Puigròs diseña el cartel de la XXII Mucada que se celebra el lunes 11 de agosto
La fisionomía de los pueblos está cambiando y la canción de Ánimos Parrec, Expat, ha servido de fuente de inspiración a Macià Puigròs, también conocido como Massay Fotografia, para hacer el cartel de la XXII Mucada. “Una gentrifricación silenciosa sustituye a los negocios de siempre y transforma la vida de la calle. Me ilusiona dar vía libre a la imaginación y crear escenas que nacen de la cabeza y del corazón”, describe en su perfil de Instagram el creador del cartel en el que se puede ver el Much y la Muca subiendo la calle Creu. Los sineuers y sineueres no encontrarán, por ejemplo, el Xiroi que se ha convertido en un MUCAdonald’s. De hecho, en sus redes, la pizzería no ha dudado de compartir la imagen para mostrar públicamente el orgullo de aparecer en “este cartel tan potente”.
La creación de Massay representa una calle saturada de marcas parodiadas y turistas, con una estética "mallorquina" colonizada por el capitalismo globalizado. Y es que además del MUCAdonald’s, en ocasión de esta XXII Mucada también se han instaurado en la calle Creu de Sineu otros establecimientos como Starmuchs, Muceling Airlines, Ca’n BnB, Sara, Mungo, Primuch o Mucchino. Ello representa una turificación y una invasión de marcas internacionales en toda regla.
Tampoco falta la crítica social, con unos niños que exhiben carteles de “No volem ser externs a ca nostra”. O el ‘SOS Turismo’, en el cartel se convierte en SOS XXII Mucada, la neofiesta más masificada de Mallorca.
Solidaridad con Palestina
El cartel de la XXII Mucada hace una crítica directa a la gentrificación, turistificación,y la pérdida de identidad cultural pero también introduce temas políticos y sociales que son de actualidad como la solidaridad con Palestina.
