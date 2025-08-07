El Govern abona 1,3 millones de euros en ayudas excepcionales para compensar las pérdidas por la lengua azul

El Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Balears (Fogaiba), de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ha abonado 1,3 millones de euros en ayudas excepcionales destinadas a las explotaciones de ovino afectadas por el serotipo 8 de la lengua azul.

El pago se ha efectuado dos meses y medio después de la convocatoria, con el objetivo de dar una respuesta ágil al sector, según destacó el Ejecutivo autonómico.

En total, 448 explotaciones han sido beneficiarias de esta ayuda, que ha sido financiada al 100 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Censo de hembras reproductoras

La cuantía de la ayuda se ha establecido en función del censo de hembras reproductoras de cada explotación, con importes que van desde los 500 euros para explotaciones de entre 15 y 30 animales, hasta los 7.500 euros para aquellas de más de 450 animales.

Para acceder a esta ayuda era necesario cumplir tres requisitos: estar inscritos en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) de las Illes Balears, haber percibido alguna de las ayudas asociadas de la PAC 2024 del sector ovino y tener un foco de lengua azul declarado y certificado en el año 2024.

Por otro lado, el pasado 3 de junio se publicó en el BOIB la convocatoria de ayudas de minimis para fomentar la recría y la recuperación del potencial productivo del ganado ovino. Esta línea, dotada con 500.000 euros, está destinada a subvencionar la incorporación de hembras y machos reproductores a las explotaciones, ya sean animales nacidos en la propia explotación o adquiridos de otras.