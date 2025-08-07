Medio ambiente
Denuncian un grave vertido de aguas fecales en Calas de Mallorca, en Manacor
Una denuncia vecinal asegura que las alcantarillas rebosaban esta semana, arrojando aguas negras al litoral
Una denuncia vecinal advierte de la "alarmante" situación que se vive en Calas de Mallorca, una de las zonas turísticas más frecuentadas del municipio de Manacor. Residentes en la zona informan de que han detectado vertidos de aguas fecales en al menos dos puntos de esta zona litoral.
Según ha informado a este diario testigos directos, las alcantarillas rebosaban de líquido esta semana, vertiendo aguas negras en el mar. Tal circunstancia habría obligado a cerrar temporalmente una playa cercana por motivos de seguridad sanitaria, sin que este extremo haya podido ser confirmado por este diario, que intentó sin éxito conocer la versión del Ayuntamiento a través de su departamento de Comunicación.
La reacción de las administraciones, según lamenta el denunciante anónimo, ha sido de inacción. "112, Policía Local, Medio Ambiente y el Ayuntamiento se limitan a pasarse la responsabilidad entre ellos, sin actuar", lamenta el ciudadano en su testimonio.
