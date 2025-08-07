Los quintos colocan basuras delante del Ayuntamiento de Llucmajor para protestar por la gestión de la crisis de los residuos

La fachada del Ayuntamiento de Llucmajor ha amanecido este jueves con un gran montón de basura y desperdicios varios, y con una pancarta que decía: ‘Vos deixam la merda que no recolliu’ (‘Os dejamos la mierda que no recogéis’).

Esta acción de protesta, atribuida a los quintos de la localidad, se contextualiza en la crisis de las basuras que vive desde hace semanas el municipio y que ha provocado innumerables quejas de vecinos por las deficiencias en el servicio de recogida, sobre todo en las urbanizaciones.

'Llucmajor fa pudor', uno de los lemas de la protesta / DM

Los contenedores llenos a rebosar, con las bolsas desperdigadas por la vía pública, se han convertido en una imagen habitual en varias zonas del municipio, de lo que periódicamente los residentes dejan constancia en quejas en redes sociales y en medios de comunicación.

Vandalismo en Algaida

La acción nocturna de los quintos de Llucmajor no se habría limitado al municipio, sino que también se habría dejado notar en pleno centro de Algaida. La plaza principal de la localidad amaneció vandalizada con papel higiénico y pintadas.

Los quintos de Llucmajor vandalizaron también la plaza de Algaida / DM

En declaraciones a este diario, la alcaldesa de Algaida Marga Fullana, apuntó que los quintos llucmajorers se desplazan cada año por estas fechas a la localidad vecina para realizar estos ataques al mobiliario urbano.

Fullana lamentó el incivismo de los quintos vecinos que "hacen destrozos" en el pueblo. Explicó que no sabe cuál es el motivo de esta 'tradición', aunque la atribuye a un "pique" con los jóvenes algaidins.