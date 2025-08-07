"En Cala Tuent mandan los turistas": el GOB denuncia la masificación turística por "mar y tierra" de la zona

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) denuncia que en Cala Tuent "manda el turismo" y "no existe protección de las personas ni la convervación del entorno". Además, considera que la zona está "aparentemente protegida" pero no por ello está "ausente de la masificación turística".

En este sentido, la organización destaca que la cala es un espacio que cuenta con diversas figuras de protección como el Área Natural Especial de Interes (ANEI) o el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana. Aún así, la masificación turística "llega tanto por mar como por tierra". "Desembarcan en Cala Tuent para nadar o estar de pasada, luego se van con autocares a Sóller o a Sa Calobra", explica e insiste en que esto implica "grandes cantidades de personas en un espacio pequeño donde el acceso por carretera se colapsa rápidamente".

Asimismo, manifiesta que "uno de los grandes problemas" es "el intrusismo por parte de las embarcaciones en la zona de baño abalizada" y esclarece que esto es posible debido a que "en los últimos años se ha dejado abierto un balizamiento colocado por el Ayuntamiento de Escorca para que las embarcaciones pudieran hacer maniobras de atraco y desembarco de pasajeros". Así, el GOB critica que esto supone un "peligro" para los bañistas e insiste en que "lo han denunciado en varias ocasiones": "El Ayuntamiento ha hecho unas ampliaciones que, hasta donde nos consta, no cuenta con la titularidad en la concesión de la infraestructura".

Balizamiento en Cala Tuent que cierra la zona de baño / GOB

Además, señala que solicitaron la "correcta colocación de balizamiento" pero "lo han colocado cerrando la zona de baño, reduciendola a la mínima expresión", de esta forma "las embarcaciones pueden continuar haciendo sus maniobras": "Es una burla y una declaración de intenciones, demuestran que el verdadero interes es favorecer el turismo de masas". En esta línea, concreta que la fila de boyas amarillas está a "menos de 50 metros de la arena, cuando el Reglamento General de Costas determina que la distancia debe ser de 200 metros".