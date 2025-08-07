El Ayuntamiento de Llucmajor condena el “incivismo” de los quintos que vandalizaron con basura su fachada consistorial y la plaza de Algaida

El Ayuntamiento de Llucmajor ha expresado su rechazo a la acción realizada por los quintos de la localidad, que esta madrugada han dejado basuras y pancartas reivindicativas en la fachada consistorial para protestar por la gestión municipal en la crisis de residuos. Los jóvenes, además, han vandalizado la plaza del municipio vecino de Algaida.

Tras lamentar “cualquier comportamiento incívico que pueda poner en riesgo la convivencia y el respeto mutuo entre municipios vecinos”, el Consistorio transmite su “respeto al pueblo de Algaida y sus instituciones”, con las que, asegura, comparte “valores de convivencia, civismo y responsabilidad colectiva".

En un comunicado publicado en sus redes sociales por la tarde de este jueves, después de que por la mañana declinase hacer declaraciones por el tema, el Consistorio se pone a disposición de Algaida “para colaborar en todo lo que considere oportuno con la voluntad de aclarar los hechos y evitar que se vuelvan a producir situaciones similares”. El Ayuntamiento afirma que ya le ha trasladado su “voluntad de colaboración” a la alcaldesa de Algaida, Marga Fullana.

"Marco de concienciación"

“Si se confirma la implicación de personas vinculadas a nuestro municipio, trabajaremos desde el respeto institucional y la educación para que se tomen las medidas adecuadas en un marco de responsabilidad y concienciación”, esgrime el gobierno de Llucmajor.