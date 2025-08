Lidiar con la polémica y la contradicción

En Mallorca ya es imposible a día de hoy organizar un evento taurino sin entrar en afrenta con un sector considerable de la sociedad. Gestores públicos y empresarios del ramo lo saben y pese a ello, alientan el ruedo jaleados, en parte, por una ultraderecha que añora unos trajes de luces que ya no brillan porque ahora priman las buenas artes del respeto animal. Las corridas de toros ocasionales quedan, en esta isla, como espectáculo de afición minoritaria y explotación turística desvirtuada. Aún así, en Muro vuelven a sonar clarines un tanto chirriantes de polémica y controversia porque el próximo día 14 los diestros y sus cuadrillas volverán a hacer el paseíllo y todo lo demás en la Monumental. Pese al esfuerzo en aparentar lo contrario, el Ayuntamiento tiene bastante que ver con ello.

No podemos echar un capote al alcalde, Miquel Piquer, en su maniobra de equidistancia. Dice que la corporación municipal no tiene nada que ver con la organización de festejo, que ellos solo han alquilado la plaza, como si no fuera responsabilidad municipal velar por los usos de las instalaciones de titularidad pública. El Ayuntamiento no es una agencia de arrendamientos.

Importan también los destinatarios del espectáculo en cuestión. Seguro que entre los residentes en Muro, y la Fundación Franz Weber se encarga de recordarlo, no predominan los aficionados a los toros. La Monumental tuvo una oportunidad ideal en 2017, coincidiendo con su centenario, para cortarse la coleta como coso taurino. Lleva ocho años cerrada para reses bravas, un tiempo ideal para hacer borrón y cuenta nueva dejando buen sabor de boca. Pero no, el Ayuntamiento no quiso dar la estocada de gracia ni en el momento oportuno ni ahora. En el fallido concurso de explotación del año pasado se contemplaban espectáculos taurinos de forma esporádica o al menos coincidiendo con las fiestas de Sant Joan. Ahora, según el alcalde, se prepara otro con los mismos términos, lo cual garantiza disputa entre taurinos y antitaurinos y no precisamente entre residentes en un Muro convertido en foco de polémicas.