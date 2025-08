La otra cara del Güell a Lluc a peu: GADMA denuncia la cantidad de basura que dejan los peregrinos en los pueblos del Raiguer

El peregrinaje Des Güell a Lluc a peu tiene otra cara, otra cara que este domingo ha querido denunciar la entidad ecologista GADMA, que alerta que, año tras año, muchos de los caminantes dejan una cantidad de suciedad que va en aumento. “No tiene justificación que, por todos los pueblos por los que pasan, dejen residuos no solo en las cunetas de las carreteras públicas, sino también en las paredes de las fincas colindantes, creando un precedente de mala práctica hacia el entorno natural y rural”, lamentan. “Hemos constatado que hay mucha gente coherente con sus actos y que no ensucia, pero también es cierto que una gran parte interpreta la marcha como si fuera un "botellón". Es una vergüenza que la organización nunca impida estos hechos. Es inaceptable que al día siguiente los ayuntamientos por los que pasa la marcha tengan que limpiar toda la suciedad que dejan, recogiendo camiones enteros y mezclando todo tipo de residuos como si fueran basura general. No hay excusa: cada persona debe ser responsable de sus actos y de sus residuos; ni un solo papel debería tocar el suelo”, advierten desde la entidad ecologista, que recuerda que “para tener una isla más limpia se empieza por no ensuciarla”.

Más vigilancia

Por todo ello, GADMA pide a la Mancomunitat del Raiguer un poco de vigilancia y contundencia, ya que “esta marcha ha degenerado en un espectáculo muy alejado de su sentido inicial de caminar por la tierra de Mallorca”.