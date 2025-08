Allò que l’agost madura, el setembre ho assegura

Sant Salvador (6)

En realitat no és cap sant, sinó que es tracta de la denominació popular de la festa de la Transfiguració del Senyor. L’Església commemora l’episodi de l’Evangeli en què Jesús es transfigura davant alguns dels seus deixebles (sant Joan, sant Pere i sant Jaume): hauria experimentat un canvi d’aparença corpòria durant la seva vida sobre la Terra, una metamorfosi (en grec, ‘transfiguració’) que revelaria la seva naturalesa divina. Al Nou Testament, la transfiguració se situa després de l’episodi de la multiplicació dels pans i peixos. Com tots els fets relatius a la figura de Jesús descrits als Evangelis, cal tenir en compte aquest fet més com una veritat teològica que com un relat històric. L’origen d’aquesta festa és molt antic: a Occident va aparèixer a mitjan s. IX i ràpidament es va estendre arreu d’Europa. Els monjos benedictins de Cluny varen ser-ne els principals difusors. El santuari de Sant Salvador d’Artà es va construir el 1348 per ordre del rei Pere IV d’Aragó i ja s’hi venerava una estàtua de la Verge, d’origen desconegut. En el s. XVI es va convertir en un lloc de peregrinació del culte marià. També el santuari de Sant Salvador, de Felanitx és un vestigi d’aquesta onomàstica.

Ha entrat el creixent

Amb aquesta calor, gairebé tothom ha acabat de segar i de batre, però ara es presenta una altra tasca a la qual és necessari aferrar-se: la collita d’ametlles. Antigament, es començava a segar el cànem: «Per sant Salvador, el cànyom segador». A l’hort es poden sembrar bledes, cols, col-i-flors, pastanagues, remolatxa, raves, mongetes i farratges. I continua la collita de prunes, peres i pomes, i maduren les figues agostenques (rojals, coll de dama, verdals, albacors...). Diuen que, si plou abans de dia 15, pot ser malsà, però una saó entre la Mare de Déu morta (15 d’agost) i la Mare de Déu dels missatges (8 de setembre) va bé per al bestiar, per fer guaret i sembrar farratge, així com per a les vinyes, sobretot si un cop ha fet la saó el temps s’estira i fa bon sol.

Mare de Déu de les Neus (5)

Aquesta advocació mariana té un origen llegendari. Va caure una gran nevada a Barcelona i tota la ciutat va quedar blanca com la neu, excepte una petita clapa a prop del que avui és la plaça de Sant Jaume, on es va trobar una imatge de la Mare de Déu; allà mateix es va aixecar una església que va ser dedicada a la Mare de Déu de les Neus. Fou considerada la patrona de les dones guapes, entre les quals la gent comptava especialment les forneres; tenien fama de lleugeres i es deia que feien un pa dolç i l’home que el comprava tenia llicència per a pessigar la fornera que l’hi venia. D’aquí ve el nom del ‘pa de pessic’, amb què es coneix un pastís dolç i flonjo. Els antics negociants del gel, que el conservaven per a l’estiu, també la tenien per patrona. Són les festes de Bunyola i de Santa Eugènia. «Des dels cims coberts de neu / vós que sou mare de Déu / amorosa a tots mireu / Verge santa de les Neus».

Més curiositats

La Catedral de la Verge de les Neus o Catedral d’Ibiza, és una catedral construïda en el segle XIII en estil gòtic català, tot i que la nau va ser remodelada a estil barroc. En aquesta catedral es ret culte a Santa Maria la Major és a dir, la Mare de Déu de les Neus (patrona d’Ibiza), perquè eren les dues festivitats més properes al 8 d’agost, data de la conquesta d’Ibiza i els conqueridors volien aixecar una església que commemoràs tal esdeveniment. La celebració de Santa Maria es popularitzà molt durant el segle XIII per tradicions marianes a les quals Jaume I era proper. Així és com, a part de la catedral d’Ibiza, altres catedrals sorgides per la conquesta catalana també estan dedicades a Santa Maria, com la catedral de València, o la de Mallorca.

Sant Domingo de Guzman (8)

Va néixer en un poble de la província de Burgos a finals de 1171. Fou canonitzat pel papa Gregori IX, el 1234. Les seves restes descansen a la basílica del convent de Predicadors de Bolonya. Sant Domènec va tenir la inspiració de fundar l’Orde de Frares Predicadors o Dominics, i va instituir, també, la devoció del Sant Rosari. A través de la Inquisició va perseguir els albigesos i els càtars fins a la mort. Segons una llegenda, sant Domènec era el patró de l’aigua i per això el tenien per advocat els oficis que n’utilitzaven molta, com els paperers, els tintorers i els indianaires. El veneraven els pagesos i els escombriaires. També se l’invocava –no hi ha temps que no torn!- perquè protegís contra els advocats, jutges i altres servidors de la justícia. És el patró de Lloret de Vistalegre. Avui és la Diada d’Ibiza.

Sabíeu que...

Dilluns (4) és el Dia Internacional de la Cervesa. Divendres (8) és el Dia de l’Orgasme Femení. Dissabte (9) és el Dia Internacional de les Poblacions Indígenes.

Divendres (8) és la Fira nocturna de la tomàtiga de Ramellet a Maria de la Salut.

Dissabte (9) és la Fira nocturna de Sant Llorenç.

Avui és el Mercat de la Palomera, a Sant Elm; també la Fira ran de Mar, a es Molinar de Palma.

El noms de les campanes de la Seu de Mallorca: n’Eloi (documentada l’any 1389), na Bàrbara (l’any 1546 fou comprada a uns mariners procedents d’Alger), n’Antònia (adquirida pel bisbe Guillem de Vilanova el 1312), na Mitja, sa Nova (dedicada a la Immaculada Concepció, es va refondre l’any 1769), na Tèrcia (data de 1312), na Matines, na Picarol, na Prima («Any del Senyor 1312»). Hi havia una altra campana, na Picabaralla, documentada l’any 1327; l’any 1829 fou donada als caputxins del Capítol catedralici.