Batalla de moros y cristianos en Pollença: «La Patrona no se celebra, se vive»

Este sábado el municipio celebra una de las fiestas más emblemáticas del calendario: La Patrona, en honor a la Mare de Déu dels Àngels. El punto culminante de esta festividad es el simulacro de la histórica batalla entre ‘moros y cristianos’, un acto que combina fervor, identidad y una participación profundamente arraigadaEntre los actos más destacados se encuentra la tradicional Alborada, y el baile de los Cossiers, una tradición recuperada en 1981.

El heroe Pollecí

La festividad rememora un episodio clave de la historia local: la defensa que llevaron a cabo los habitantes de Pollença frente al ataque de 1.500 corsarios comandados por el temido Dragut, el 30 de mayo de 1550. Según la tradición, fue Joan Mas quien dio la voz de alarma. Este año, el papel del héroe será interpretado por Pep Albertí, mientras que Toni Cerdà y Josep Seguí, Joan Toni Martorell representarán a Lloctinent, Abanderat y Dragut respectivamente. Tras la célebre súplica de Joan Mas ‘Mare de Déu dels Àngels, assistiu-nos. Pollencins, alçau-vos! Els pirates són aquí’, se inicia la recreación del combate, que alcanza su punto álgido en el enfrentamiento entre ambos bandos. A medida que la batalla avanza por la calle Major, los corsarios se ven obligados a retroceder hasta Can Nogués, donde se incorpora al combate el antiguo consistorio, encabezado por el alcalde real.

Imagen de archivo La Patrona 2024 / Manu Mielniezuk

Frente a la iglesia de Sant Jordi, el bando cristiano despliega incluso artillería con cañones. Finalmente, la escenificación concluye con la derrota de los invasores y la captura de la bandera corsaria, símbolo del enemigo. Los cristianos se dirigen a la parroquia para entonar el Te Deum y subir al Puig de la Patrona en señal de agradecimiento a la Virgen.

¿Puede Joan Mas ser una mujer?

Durante siglos, esta representación ha sido liderada exclusivamente por hombres. Pero en los últimos años, un nuevo llamamiento ha irrumpido con fuerza: el batalló femení de La Patrona, una iniciativa reivindicativa que reclama espacio, voz y reconocimiento de las mujeres dentro de una de las tradiciones más emblemáticas de Mallorca.

Aunque hasta ahora ninguna mujer ha encarnado a Joan Mas, la pregunta ya se plantea: ¿Puede una mujer ser Joan Mas? Varias voces, tanto dentro como fuera del batalló, defienden que la símbola de la resistencia pollencina no debe tener género.

A pesar de no formar parte del programa oficial, esta realidad ha sido reconocida desde el propio Ayuntamiento, se ha reconocido la iniciativa como parte de la realidad social del municipio.

El batalló femení de La Patrona de Pollença / Imagen de archivo de @batallofemenipollenca

Más que una performance

El batalló no se limita a un desfile. Se representa un episodio del simulacro original, en que un grupo de mujeres armadas con filoses y falçons, atacaban y hacían recular a los piratas. A nivel histórico se recupera una tradición muy antigua, a nivel estratégico es un refuerzo para el bando cristiano, tanto por la incorporación de más personas, como por la fuerza de la envestida que ayuda a recular a los ‘moros’. Se hace una barrera a tres bandos y abren espacio para que los cargos hagan el combate, una vez finalizado, a la señal de Joan Mas, abren barrera y las cristianas envisten.

El batalló femení de La Patrona de Pollança / Imagen de archivo de @elbatallofemenipollenca

En los últimos años, la iniciativa ha impulsado también lecturas de manifiestos, talleres de concienciación, murales colectivos y espacios de debate sobre el papel de la mujer en la cultura tradicional. Un movimiento que gana apoyo y visibilidad edición tras edición.

Toni Rabassó

Toni Torrandell ‘Rabassó' y pollencí per davant de tot explica como se vive La Patrona des de dentro. «La Patrona significa todo para nosotros. Es ansia, nervios y una espera larguísima durante el resto del año. No hay una semana en la que algún pollencí, aunque solo sea unos minutos, no hable de la fiesta».

Su primer recuerdo lo transporta a la infància cuando acompañaba a su padre en el bando cristiano: «Íbamos de cristianos detrás dels ‘escopeters’ y nos dejaban disparar algunos cartuchos, y así fue como empecé a disfrutar de estas fiestas. Con los años, esta pasión no ha hecho más que crecer». La dimensión religiosa también ha marcado su vivència, «mi padre es diácono y, como la Iglesia tiene un papel fundamental, siempre he participado en todos los actos religiosos. He sido ‘angelet’ en la procesión e incluso representé a Joan Mas en la procesión infantil», cuenta el joven pollencí.

Toni Torrandell 'Rabassó' representando a Joan Mas / Imagen de archivo

Para interpretar a Joan Mas, los requisitos son claros: ser de Pollença, tener más de 27 años y hablar catalán. Pero lo más importante es «sentir la fiesta como algo propio. Porque en Pollença, La Patrona no se celebra, se vive», afirma Torrandell.

«El héroe favorito de muchos niños e incluso el mío es Joan Mas»

Pero si hay un momento que para él define la fiesta, es el instante en que Joan Mas aparece en la ventana y lanza su emblemático grito: ‘¡Mare de Déu dels Ángels, assistiu-nos. Pollencins, alçau-vos! Els pirates són aquí’. «A las siete menos cinco, cuando ves que se acerca la bandera corsaria y Joan Mas aparece, no lo cambiaría por nada. En ese momento hay un silencio que puede cortar-se. Si tengo la piel de gallina solo al contarlo imagina como es vivirlo en directo. Cuando eres consciente que esto ocurrió de verdad y que se está representando ese acto de valor, es espectacular», afirma. Ni siquiera la pandemia logró romper esa continuidad: «Incluso durante los dos años de pandemia hicimos nuestra propia versión en una finca con los amigos», añade.

La pertenencia a uno u otro bando explica, se decide más por el grupo de amigos que por la familia. «En nuestra pandilla hay de todo, pero yo disfruto tanto siendo cristiano que no creo que me gustase igual ser 'moro', pero tampoco descarto rotundamente no serlo».

Joan Mas, más allá de un personaje histórico

Para los jóvenes de Pollença, la historia de La Patrona es algo viene en el ADN. «La historia de La Patrona se bebe desde pequeño, tanto en la familia como en el colegio se inculca la tradición popular. Es curioso como el héroe favorito de muchos niños e incluso el mío sea Joan Mas antes que Superman. Creemos firmemente en esta tradición, y eso crea un sentimiento de pueblo muy fuerte».

Toni Torrandell 'Rabassó' de Cristià en la Patrona 2024 / Imagen de archivo de Toni Torrandell 'Rabassó'

Recuerda con admiración a todos los que han interpretado el papel de Joan Mas: «Cada lo vive intensamente. Hablo de Joan Mas, porque soy del bando cristiano pero el papel de Dragut, cuando bajan por Monti-Sion, es increíble»

Este año, Pep Albertí es el encargado de dar vida al héroe pollencí, seguro que será "espectacular el papel de Pep como Joan Mas». Al preguntarle si pudiese hablar por unos minutos con el héroe de Pollença, Torrandell, lo tiene claro: «no pararía de preguntarle cómo vivió ese momento en que reunió valor, alzó la espada y salvó a Pollença».

La masificación rompe la tradición

Aunque la fiesta ha ganado notoriedad y se ha masificado, Toni cree que quienes acuden al simulacro lo hacen con respeto: «Quien viene sabe que está participando en una tradición solemne y muy querida. Mientras se respete, que venga quien quiera»

«Cuando termina La Patrona, para mí ya ha acabado el año»

El vestuario también es un símbolo de identidad, «mucha gente mantiene la tradición de usar trajes heredados. Sobre quienes acuden sin seguir el código de vestimenta como ir de blanco, añade: «No es motivo de burla. Si vienen vestidos de blanco es porque quieren participar. Simplemente no tienen toda la información».

Entre los actos destacados, menciona también la Marxa Fresca i l’Alborada a las 5:00 de la mañana. «Cuando se interpreta l’Auborada se hace un silencio sepulcral. Ya no hay vuelta atrás: los moros están aquí», apunta. «Cuando termina La Patrona, para mí ya ha acabado el año. Empiezo a contar los días para el 2 de agosto del siguiente», finaliza.