Indignación de los usuarios del tren tras entrar en vigor los horarios de agosto: “Ha sido el peor día”

Arranca agosto y la indignación de los Usuaris del Tren va en aumento. Este 1 de agosto ha entrado en vigor la reducción de los horarios en el servicio ferroviario de SFM, unos cambios anunciados ayer por el Govern pero como argumentan desde la asociación no todo el mundo está pendiente de las redes sociales. Además, los carteles con el cambio de horario, añaden, se colocaron a última hora de la noche del miércoles en las estaciones. “Una magnífica hora para informar”, critican. ¿Qué sucede? Que uno llega con prisas a primera hora de la mañana, con su rutina establecida y no se para a mirar si han cambiado horarios o no. Se deben poner avisos dentro del tren, informar a través de las pantallas y por megafonía de los cambios de horario. Cuando llegas a la estación no miras si los han cambiado, no te da tiempo y no nos fijamos si el cartel es nuevo o si es antiguo. Si hay voluntad, informan como toca. No son maneras y la gente debe poder llegar a su hora al trabajo y confiar en el transporte público”, desgranan desde los Usuaris del Tren.

Las pantallas anunciaban los retrasos. / Usuaris del tren

Desde la entidad, Guillem Ramis confiesa el enfado de los pasajeros. “Nos indigna mucho. Nos lo hacen cada año. No hay maquinistas porque están de vacaciones y, por eso, hay menos trenes. Lo justifican diciendo que hay menos usuarios pero hay una menor cantidad de gente que opta por el transporte público porque ya saben que hay una reducción del servicio. Hay gente que trabaja durante la temporada alta en hoteles o restaurantes. De hecho, muchos son jóvenes que no tienen carné de coche. Les haces un traje”, argumenta.

Auténtico caos

Los usuarios describen lo sucedido este viernes por la mañana como un auténtico caos. “Las pantallas de las estaciones de los pueblos anunciaban el horario del día anterior, es decir, un tren cada diez minutos. Eso es desinformar”, se quejaban. “Y encima llegaban con más de diez minutos de retraso”, añadía otro afectado. Otros criticaban que han estado más de 15 minutos parados en la estación de Marratxí. “Es vergonzoso. Hemos estado parados en Son Costa, uno encima del otro, sin aire acondicionado y con 25 minutos de retraso”, relataba otro usuario afectado. Otros pasajeros en Son Costa después de esperar diez minutos, han decidido ir andando. “Lo de hoy ha sido de traca”, describían. “El peor día de muchos”, sentenciaban. De hecho, los propios usuarios se han quejado que este mediodía la cosa seguía igual: retrasos y vagones llenos. "Es un desastre", repetían.

La radiografía que hacen desde los Usuaris del Tren es que los convoyes iban llenos de gente, sin aire acondicionado y con gente que se quedaba en el andén. Ramis ha explicado que hay tanta gente acumulada en el andén que el maquinista no puede cerrar las puertas. La gente hace piña para entrar, lo que sucede es que las paradas en las estaciones son mucho más largas de lo normal y se van acumulando minutos de retraso. Ya hay usuarios habituales que hoy han optado por coger el coche y el lunes ya serán muchos más tras lo vivido este viernes”, relatan. Además, a todo ello hay que añadir, describen, las “paradas técnicas” consecuencia de que en una vía solo puede haber un tren.

“Estamos todos muy indignados”, reiteran desde los Usuaris del Tren. “Una semana antes se deberían anunciar por megafonía los nuevos horarios a partir del 1 de agosto, además las pantallas no estaban actualizadas. Salía retrasado y el horario era de ayer. No nos tienen en cuenta”, lamentan visiblemente enfadados los usuarios del tren que defienden que “SFM es un servicio público y su objetivo es dar el máximo servicio posible”.