Borja Jiménez, torero que debutará en Mallorca en la Corrida Concurso de Inca: «El sitio que actualmente estoy ocupando es solo para privilegiados»

El matador de toros Borja Jiménez (Sevilla, 28 enero 1992) tomó la alternativa en su ciudad natal en 2015 de manos de Espartaco y Manzanares. Su confirmación en Las Ventas fue en 2023. Torero revelación en 2024, es uno de los más destacados en la actualidad tras cortar dos orejas en Sevilla y tres en Madrid en este 2025.

Actualmente ocupa el cuarto puesto en el escalafón superior sumando un total de 27 festejos y cortando 36 orejas y dos rabos. Hará su debut en Mallorca este domingo 3 de agosto, a las 19:30 horas, en Inca, compartiendo cartel con Andy Cartagena y Antonio Ferrera.

Tras 10 años de alternativa, la del domingo en Inca será su primera actuación en la isla. ¿Qué supone para usted esta presentación ante la afición balear?

Es algo importante y significativo para mi carrera. Estoy orgulloso y feliz de poder torear en Inca.

¿Cómo define su toreo?

Intento realizar mi labor con la mayor verdad posible, me gusta entregarme a las embestidas de los toros e intentar apretarme y ajustarme lo máximo posible. Un toreo clásico, pero a la vez poderoso.

Desde sus inicios, ¿qué torero fue su espejo? ¿Aquel que admiraba?

He tenido muchos referentes. Los más, El Juli, Espartaco, Antoñete y Manzanares padre, entre otros muchos.

Con respecto a su tauromaquia, ¿se considera usted el heredero directo de algún maestro ya retirado?

No, no me considero heredero de nadie, incluso siempre aprendo de cada uno de mis compañeros.

En el toreo, ¿el mejor es el que más dinero gana?

No, ni mucho menos. El que más gana puede ser el torero más taquillero, pero para mí el mejor es aquel que consigue que le valgan el mayor número de toros posibles.

Tras dos temporadas considerado como torero revelación, el año pasado erigido como Oreja de Oro, temporada de máxima importancia, ¿sentía que necesitaba el triunfo de Madrid?

Sí, totalmente. Triunfar en Las Ventas es fundamental para cualquier torero y poder así colocarse entre los primeros. Cuento con tres salidas a hombros en la que es considerada la primera plaza del mundo.

¿Cómo calificaría usted su actual temporada?

Importante, con triunfos en plazas de mucha relevancia, similar a la del año pasado. Creo que voy por buen camino.

Aficionados, críticos y profesionales, hay quienes piensan que el sistema está prostituido. ¿Usted opina lo mismo?

No. Yo dispongo de un apoderado independiente y a base de triunfos me he hecho un hueco importante.

¿A quién está agradecido Borja Jiménez?

A la vida, en general, por el sitio que actualmente estoy ocupando que es solo para privilegiados.

No me diga aquello de que la mejor faena está por llegar; ¿cuál ha sido a día de hoy su mejor actuación?

Madrid ha sido donde he cuajado mis mejores faenas. Pero también en Sevilla, Bilbao y Pamplona han sido plazas donde me he sentido muy a gusto.

¿Supersticiones?

Empezar a vestirme por el lado derecho, entrar en las plazas con el pie derecho, son hechos repetitivos, pero no me considero maniático.