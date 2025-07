Los trenes Palma-Manacor harán una parada de 7 minutos en Inca todo el mes de agosto

La empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha anunciado este jueves que, como consecuencia de las obras de remodelación de un paso elevado junto a la estación de Verge de Lluc, todo el horario de verano del servicio de trenes que entra en vigor este viernes 1 de agosto y se prolongará hasta el 31 del mismo mes, se verá condicionado con respecto al del pasado año 2024.

Así, debido a las restricciones asociadas a esta obra, todos los trenes Palma-Manacor (solo en este sentido) de día laborable y también los fines de semana deberán parar siete minutos en la estación de Inca antes de seguir en dirección a Manacor. Los trenes Palma-sa Pobla de fin de semana se adelantarán 10 minutos, sin realizar ninguna parada intermedia de espera.

Por otra parte, respecto a los horarios de agosto de 2024, “este año se han tenido que suprimir los servicios de día laborable Palma-Marratxí en ambos sentidos”, explica SFM. Para suplir esta alteración, todos los trenes hacia o desde Manacor realizarán todas las paradas entre la estación de Marratxí y la intermodal.

Los trabajos, que ya han comenzado, “provocarán algunas alteraciones inevitables en la operativa de servicio a partir de este viernes 1 de agosto”. SFM ha decidido comenzar y desarrollar los trabajos más críticos de la intervención en este paso durante el mes de agosto, precisamente para “provocar las mínimas molestias a los usuarios”, apunta la empresa pública, que asegura que “agosto es el mes en el que más baja la afluencia de viajeros y en el que están vigentes los horarios de verano, con una ligera reducción de frecuencias para adaptar la oferta a la demanda”. Esta reducción, desde el año pasado se aplica solo en agosto.

Imagen del paso elevado de Verge de Lluc que SFM quiere reformar este agosto. / Caib

Así pues, la intervención en este punto de la red ferroviaria a la altura de Verge de Lluc “obliga a establecer circulación por vía única durante todo el mes de agosto entre las estaciones de Son Fuster y Polígono de Marratxí en ambos sentidos”. Durante este periodo, todas las salidas y llegadas se efectuarán desde el mismo andén en las estaciones de Son Fuster, Son Cladera/Es Vivero, Verge de Lluc, Pont d’Inca, Pont d’Inca Nou y Polígono de Marratxí.

Según el calendario programado de los trabajos a realizar, SFM “ha establecido que, entre el 1 y el 17 de agosto (ambos incluidos), toda la circulación y paradas en las estaciones de este tramo (Son Fuster-Polígono de Marratxí) se efectuarán en la vía 2; desde el día 18 hasta el 30 de agosto (ambos incluidos) se invertirá la operativa y toda la circulación y paradas en las estaciones del mismo tramo se realizarán en vía 1”.

Los usuarios critican los recortes horarios

Por su parte, la asociación de usuarios del tren ha expresado su malestar con este “recorte de horarios” que aplicará SFM durante el mes de agosto que se inicia este viernes. “Es difícil de entender este menosprecio hacia los usuarios del tren por parte de la conselleria de Movilidad del Govern”, lamentan las fuentes de la asociación.

“No se atienden las necesidades de la gente que tiene que ir a trabajar”, critica la asociación, que considera que faltan trayectos en las horas matinales. “Nos hacen llegar tarde, no hay derecho”, lamentan. “Que los directivos tengan vacaciones en agosto no implica que también las tengan el resto de la población, y es que mucha gente no puede tener vacaciones en verano precisamente porque es la temporada en la que más gente está ocupada en el sector de la hotelería y la restauración”, añade la asociación. Las fuentes aseguran que diversos usuarios ya han comunicado que deberán usar el coche en sus desplazamientos hacia el trabajo porque los horarios del tren no se adaptan a sus necesidades.