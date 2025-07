El Pla teme las restricciones que conlleva la declaración de emergencia hídrica

La Mancomunitat del Pla y los ayuntamientos de esta comarca ven con buenos ojos la propuesta del Govern de declarar el estado de emergencia para así financiar la compra de camiones cisterna en aquellos municipios más necesitados de agua, pero observan con recelo las restricciones que van emparejadas a esta declaración porque implicarán grandes sacrificios en forma de prohibiciones de regar huertos o llenar piscinas, entre otras limitaciones.

Por este motivo, reclaman al Govern que la declaración del estado de emergencia se aplique solo en aquellos municipios con más carencias hídricas y no al conjunto de la comarca porque, tal y como expresó la presidenta de la Mancomunitat, Joana Maria Pasqual, hace unos días a este diario, cada pueblo vive su propia realidad, que no es la misma en todo el Pla.

En la reunión celebrada este pasado miércoles con los responsables de la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua y la entidad pública Abaqua, los representantes del Pla reclamaron que se apliquen soluciones individualizadas, en función de la situación de cada municipio, para que no paguen justos por pecadores. “Me sabe muy mal pensar que para que a nosotros nos paguen los camiones cisterna, otros pueblos de la comarca que no tienen nuestra situación de falta de agua no puedan regar, porque la declaración del estado de emergencia conllevará restricciones muy duras para la población, y seremos los alcaldes quienes tendremos que explicarlas a los vecinos y vecinas”, afirma Paula Amengual (Més), alcaldesa de Montuïri, uno de los pueblos que presenta una situación más crítica y que está obligado a comprar camiones cisterna continuamente para abastecer a la población. En este sentido, recuerda que su partido presentó una enmienda a los presupuestos del Govern para habilitar una partida de 1,5 millones destinada a financiar la compra de agua en los municipios del Pla, pero PP y Vox la tumbaron. “Esta medida hubiese solucionado el problema sin perjudicar al resto de municipios que no tienen nuestras mismas necesidades”, lamenta.

Tomeu Mulet (PP), alcalde de Sineu, rema en la misma dirección. “Declarar la emergencia en todo el Pla es muy delicado”, señala. Mulet explica que las restricciones que conllevará esta situación pueden causar graves perjuicios económicos a la gente de la comarca, principalmente a sectores que necesitan agua para su supervivencia económica. “No podrán regarse jardines públicos ni privados, ni llenar piscinas, y lo más grave es que habrá payeses que no podrán regar los huertos ni empresas de transporte de agua que podrán extraer líquidos de sus pozos, cuando hay muchas fincas que dependen de estos camiones cisterna”, apunta el regidor popular de Sineu.

Los ayuntamientos aprueban la medida del Govern si finalmente declara la emergencia para financiar la compra de agua, pero tienen claro que se trata de una iniciativa provisional que en ningún caso es la solución definitiva. “Nuestra situación es muy crítica y entendemos que esta medida es temporal, porque la única solución real es la interconexión con la red en alta del Govern”, explica la alcaldesa Amengual.

La canalización del agua procedente de sa Costera, sa Marineta y las desaladoras a través de todos los pueblos del Pla es la única solución a largo plazo, aunque se trata de un proyecto económicamente muy costoso y técnicamente complicado. Actualmente el agua solo llega a Maria de la Salut y a Ariany, aunque después de tres años sigue sin conectarse en este último municipio. Por otra parte, también está avanzado el proyecto entre Ariany y Petra, desde donde después se canalizará a Manacor.

En la citada reunión con el Govern, los ayuntamientos reclamaron al ejecutivo que se declare este proyecto como estratégico para agilizar los plazos. “Esta es la única solución definitiva, y todos lo tenemos claro desde el minuto 1”, admite el ‘sineuer’ Tomeu Mulet, que añade que la conducción entre Maria y Sineu ya tiene un “proyecto avanzado”, con las expropiaciones en marcha. Desde Sineu, la red seguirá hasta Lloret y Montuïri hasta que llegue a la mayoría de pueblos del Pla. Nadie se atreve de momento a hablar de plazos, teniendo en cuenta la complejidad de la empresa. Mulet confía en que el ejecutivo acceda a declarar esta obra como “de emergencia”, aunque se muestra cauto: “Han dicho que lo estudiarán, porque se precisan muchos estudios jurídicos”.

Ponç Cloquell: “La gestión del agua es muy errática, necesitamos un plan”

Ponç Cloquell, propietario de la explotación ecológica Flor de Figa, de Algaida, que hace unas semanas anunció que cerraba la finca a las visitas turísticas como consecuencia, precisamente, de la negativa del Govern a financiar la compra de agua en el Pla, apunta que la posible declaración del estado de emergencia para costear los camiones cisterna “es una buena medida”, pero matiza que “el tema del agua no se plantea de forma correcta”.

Cloquell cree que la gestión del agua “es muy errática” y que hace falta un “planteamiento global” que implique el desarrollo de políticas encaminadas a aprovechar el ciclo del agua porque, entre otros ejemplos, lamenta que gran parte del agua depurada se pierda en el mar, sin ser aprovechada para regar los cultivos. También critica que los campos de golf se rieguen con agua desalada con precios que rondan los 1,45 euros el metro cúbico, mientras que en su explotación agrícola pagan el agua “un 350% más cara”. “Pero no discuto el precio del agua, discuto que no se hacen políticas que aprovechen el agua así como toca”, añade Cloquell, molesto porque los “remedios” como el anunciado ahora por el Govern deberían llegar antes y no esperar a que se llegue a una situación límite como la actual.