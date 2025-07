El Pla de Mallorca, más cerca de abastecerse con camiones de agua para paliar la sequía

El Pla de Mallorca está más cerca de poder abastecerse con camiones de agua para paliar la sequía tras la reunión mantenida entre el Govern y los representantes de la Mancomunitat. En este sentido, el Ejecutivo está dispuesto a declarar a la comarca en situación de emergencia tras la delicada situación que viven los municipios con la escasez hídrica. Una proclamación que permitiría que estos camiones fueran financiados por el Ejecutivo, pero que también provocaría importantes restricciones para los ciudadanos en cuanto al uso y consumo del agua.

"El hecho de poder recibir ayudas puntuales pasa por declarar nuestra comarca como zona de emergencia. No es agradable ni una situación que guste a nadie ya que lleva aparejada muchas restricciones a nivel público y privado, pero nosotros estamos dispuestos porque no nos queda otro remedio", destaca Joana Maria Pascual, presidenta de la Mancomunitat del Pla. Asimismo, la representante del Pla también asegura que están analizando si algunos municipios pudieran quedar fuera de esta declaración de emergencia para no sufrir tanto estas severas restricciones.

"Se están viviendo situaciones complicadas y vamos a trabajar de forma coordinada entre ayuntamientos y el Govern para ver qué decisiones se adoptan", recalca el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente.

"Soluciones de emergencia"

No obstante, la propia Pascual considera que con camiones de agua no es suficiente para paliar la sequía en estos municipios, por lo que también reclama soluciones a largo plazo. "Si hay parámetros que dicen que la comarca puede ser declarada en situación de emergencia, pedimos soluciones y ayudas de emergencia. Los camiones no son una solución, solo sirven para paliar la situación, pero no solventan la problemática en un futuro", determina.

Reunión

De esta forma, el conseller del Mar ha recibido hoy a los representantes de la Mancomunidat del Plaen una reunión de trabajo centrada en los desafíos que plantea el suministro de agua en esta zona del interior de la isla. Durante la reunión se han analizado las dificultades específicas que afrontan los municipios, muchos de los cuales no disponen de conexión a la red de suministro en alta del Govern, así como la presión adicional que supone la temporada estival.

Desde la Conselleria se ha trasladado a los ayuntamientos la voluntad de seguir de cerca la evolución de la situación y trabajar conjuntamente para encontrar soluciones adaptadas a la realidad de cada municipio. Así, ambas partes se han emplazado a una nueva reunión el próximo 18 de agosto para seguir ahondando sobre esta cuestión.

Impuesto de Turismo Sostenible

Posteriormente, el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, ha explicado la asignación de fondos del Impuesto de Turismo Sostenible destinados a actuaciones relacionadas con el ciclo del agua. En esta línea, el Govern ha anunciado una convocatoria de subvenciones sin precedentes destinada a la mejora y modernización de las infraestructuras hídricas en los municipios de menos de 100.000 habitantes. La dotación económica, que asciende a 57.398.362,74 euros, se enmarca en el Plan Anual de Impulso al Turismo Sostenible 2024-2025 y tiene como objetivo reforzar las redes de abastecimiento, distribución y saneamiento de agua como base para un desarrollo más equilibrado y resiliente.