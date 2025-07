Manacor sube las tasas para casarse pero estrena una tarifa 'low cost' con limitaciones

Manacor ha aprobado la actualización de las tarifas para casarse por lo civil, tanto en oficinas y dependencias municipales, como en espacios gestionados por el Ayuntamiento como el Museo de Historia de la Torre dels Enagistes. Esto significa que, a partir de ahora, contraer matrimonio en Manacor podrá costar hasta 267,37 euros, tanto si la pareja es residente como si no.

Desde el consistorio se aclara que es una simple actualización de precios, como ya han hecho muchos municipios de Mallorca en los últimos meses. “Nosotros, sin embargo, no alcanzamos los más de 300 euros de algunos de estos lugares. No se trata de aprovecharse de la situación, sino de ordenar en función del tipo de celebración que se quiera hacer”, ha explicado el alcalde Miquel Oliver.

Este cambio en las ordenanzas está motivado principalmente “por el trabajo que deben realizar los funcionarios públicos, tanto a nivel administrativo como para gestionar la documentación judicial o contactar con los testigos, por ejemplo”.

Esto supondrà que a partir de los próximos meses (quienes ya tengan fecha y hora reservada mantendrán las tarifas anteriores), casarse en Manacor de lunes a viernes entre las 9 y las 14 h tendrá un coste de 98,73 euros si se realiza en las oficinas municipales de la ciudad o de Portocristo, 144,89 euros si se lleva a cabo en la sala de plenos, y 250,04 euros si se elige el Museo de Historia, por ejemplo.

Por otro lado, fuera de ese horario de oficina —es decir, de lunes a viernes de 14 a 18 h, y los sábados de 9 a 14 h— se aplicará una tarifa única de 267,37 euros.

Tarifa reducida

El Ayuntamiento también ofrece la posibilidad de celebrar bodas a precio reducido. Aunque esta modalidad lleva implícita varias condiciones: deberán celebrarse en martes, miércoles o jueves, entre las 12,30 y las 14 h. Es decir, ni al principio ni al final de la semana laboral y en el último tramo de la jornada de funcionarios y concejales.

Además, no se podrá elegir ni el día, ni la hora exacta ni el lugar específico dentro de las instalaciones municipales, ya que será asignado por el Ayuntamiento. Durante la ceremonia solo podrán estar presentes la pareja y dos testigos. No se permitirán discursos ni actuaciones musicales ni otros elementos que alarguen el acto. También se advierte que estos enlaces podrían coincidir con otras bodas en el mismo lugar y hora.

Oliver recuerda que desde mayo, es habitual tener hasta seis bodas en un solo fin de semana. “Ya no hay tantas ceremonias religiosas y los juzgados ordinarios no ofrecen citas inmediatas”. Tampoco lo hacen los Juzgados de Paz, que ya no pueden oficiar matrimonios.

Ninguno de los partidos del consistorio ha votado en contra de esta propuesta. El Partido Popular y Vox se han abstenido sin presentar críticas. Al tratarse de una aprobación inicial, se abre ahora un plazo de alegaciones.

Subida respecto a 2019

El Ayuntamiento ya había aprobado en 2019 una ordenanza fiscal que fijaba las tasas para casarse fuera del horario de oficina, con tarifas que oscilaban entre los 89 y los 129 euros, según el lugar de la ceremonia.

Entonces se estableció que casarse en la sala de plenos o en oficinas como la de Portocristo costaría 89,41 euros, mientras que bodas celebradas en lugares como la Torre dels Enagistes, las Casas de Son Talent o las escuelas rurales del Puig d’Alanar y Sa Murtera tendrían un coste de 129,56 euros.

Aquella normativa no contemplaba excepciones ni beneficios fiscales. No obstante, sí permitía la devolución de la tasa si la boda no llegaba a celebrarse, siempre que se presentara una renuncia formal. Esta ordenanza se sumó a la que ya estaba vigente desde enero de 2014 para matrimonios civiles celebrados en horario de oficina, que era de 61,80 euros, destinados a cubrir gastos administrativos y de personal.