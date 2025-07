Un tren descarrila junto a la estación de Marratxí y desata el caos en toda la línea

El corredor ferroviario entre Palma, Manacor y sa Pobla ha iniciado el día con caos generalizado en la red que se traduce en importantes retrasos y trenes parados en las vías. La empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha informado a través de las redes sociales que debido a una "incidencia en las instalaciones", los trenes entre Palma y Santa Maria solo podían circular por una de las vías. Como consecuencia de ello, "las circulaciones sufren retrasos".

Además, también se ha producido el descarrilamiento de un tren a poca distancia de la estación de Marratxí, tal y como ha confirmado SFM poco después de las 10,15 horas. El incidente se ha producido "sin consecuencias", por lo que nadie ha resultado herido. A estas horas, la empresa pública trabaja para encarrilar de nuevo el tren para "continuar la marcha". El pasaje ha sido reubicado en otra unidad.

Poco después, SFM ha concretado que la incidencia se ha producido en la catenaria y ha asegurado sobre las 9 de mañana que el problema "ya ha sido reparado", aunque admite que la circulación "se ha visto afectada y hay retrasos en todos los servicios en estos momentos".

Los usuarios han lamentado los retrasos generalizados. / Joan Pons

El problema ha sorprendido a numerosos usuarios que no han podido llegar a su destino a la hora prevista, por lo que se ha extendido el nerviosismo en el interior de los vagones porque muchos de ellos no podían llegar a su trabajo a tiempo. Uno de ellos se ha quejado de que uno de los trenes en sentido Palma ha estado parado "una hora y media" en la estación de Santa Maria sin que la empresa ferroviaria haya explicado el motivo. "El tren está lleno de personas, no sabemos qué está haciendo SFM pero la gestión de inicidencias y de información es pésima", lamentaba uno de los usuarios, que añadía que "todos los que vamos al trabajo ya estamos atrasados".

Otro testimonio explica que el tren que salía de la estación del Hospital de Inca a las 8,06 horas se ha parado unos 30 minutos en la estación de Binissalem y después ha vuelto a parar en la terminal Consell-Alaró hasta que, unas dos horas después de su salida desde Inca, ha vuelto a circular en dirección a Palma.