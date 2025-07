El historiador Tomeu Garí renuncia como regidor de Més per Porreres tras admitir un error urbanístico: “Doy un paso al lado”

“Hace meses apareció en los medios que realicé un cierre de unos porches sin permiso de obras. No es ni el momento ni el lugar para defenderme pero esta acción me ha hecho reflexionar y admitir que ha sido un error. Como soy representante de este pueblo, esta acción merece una rectificación: mi renuncia como regidor”. Son palabras del regidor de Més per Porreres, Tomeu Garí. El reputado historiador renunció al cargo en el pleno de este lunes, hecho que causó alguna que otra sorpresa ya que no figuraba en el orden del día. De hecho, su renuncia se presentó momentos antes de iniciar la sesión por urgencia. Así el pleno correspondiente al mes de julio arrancó con las palabras de Tomeu Garí: “Simplemente pido disculpas públicas y, a partir de este momento, doy un paso al lado”.

Lluís Apesteguía y Maria Ramon, como público en el pleno de Porreres. / Tot Pla

Cabe recordar que la renuncia como regidor de Més en Porreres es consecuencia de la denuncia de unas obras sin permiso en un solar en suelo rústico de la Ronda Illes Balears. Es verdad que en su momento su hija se hizo responsable de las obras ilegales pero Tomeu Garí ha asumido la responsabilidad abandonando la primera línea política. “Me voy satisfecho por el trabajo hecho durante estos seis años y animo, ahora más que nunca, a los compañeros de Més per Porreres que no paren de trabajar en beneficio de nuestro pueblo”. Con esta renuncia, Tomeu Garí “cierra una etapa” en política y da paso a Antònia Maria Amengual, una persona “que aportará mucho a nuestro pueblo”.

Tras las palabras de Tomeu Garí, la sala de plenos respondió con un largo y sentido aplauso. De hecho, la renuncia no pilló por sorpresa a su entorno ya que tanto simpatizantes de Més como el coordinador general del partido Lluís Apesteguia y la diputada Maria Ramon acudieron al pleno para apoyar al historiador en su renuncia.

Tomeu Garí al presentar su renuncia. / DM

Palabras de reconocimiento

La alcaldesa de Porreres, Xisca Mora, admitió que la renuncia de un regidor no es agradable. “La noticia nos ha sorprendido pero te honra haber reconocido el error y haber pedido disculpas públicamente”, admitió Mora. Mientras, la teniente de alcaldesa, Maria Agnès Sampol reconoció que “ha sido un placer” trabajar con Tomeu Garí. Finalmente, el portavoz de Més en Porreres, Sebastià Lliteres, tomó la palabra para agradecerle los años dedicados al proyecto de Més. “No te vayas muy lejos, que te necesitaremos”, le espetó Lliteres que reconoció que la decisión tomada le honra como persona. “En Més queremos destacar por nuestra transparencia y cuando nos equivocamos, asumimos las consecuencias. Debemos seguir haciéndolo así”. Tras las intervenciones de los grupos políticos, la sala de plenos volvió a irrumpir en aplausos señal de reconocimiento a los años dedicados por Tomeu Garí como regidor.