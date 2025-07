Un espectáculo ‘queer’ en Peguera desata la polémica: “Expresiones inadecuadas frente a un público familiar”

Una actuación organizada en el marco de las fiestas de Peguera el pasado sábado ha generado una gran polvareda en el municipio de Calvià. En un comunicado lanzado a través de las redes sociales que ha sido muy criticado, el Ayuntamiento ‘calvianer’, gobernado por PP y Vox, ha expuesto con nombres y apellidos a los representantes de Peguera se Mueve, la entidad organizadora de las fiestas, a quienes “exigirá responsabilidades”. Entre ellos figura el concejal socialista Sebastià Palmer. La institución municipal denuncia que durante el espectáculo “los ‘artistas’ (sic) contratados pronunciaron y repitieron expresiones completamente inadecuadas frente a un público familiar e infantil”.

El Consistorio se refiere al espectáculo celebrado el sábado entre las 20 y las 21 horas en el escenario público ubicado en la plaza de Torà de Peguera, cuando estaba programada un concierto de Baaldu y Ojeras Hidratadas que no gustó a un sector del público debido a la estética ‘queer’ de los artistas y algunas expresiones utilizadas. De hecho, Vox de Calvià acusó este pasado martes a la asociación organizadora, que “con la colaboración directa de un concejal socialista”, contrató con dinero público subvencionado por el Ayuntamiento a un grupo musical “absolutamente inadecuado para un acto familiar”. Según ha podido comprobar este diario de algunos videos que circulan por la red, uno de los artistas interpretó una canción similar a una pieza de Lola Índigo cuyo estribillo repite que tiene un novio ‘que me come el coño’.

“Durante la actuación se escucharon letras con expresiones sexuales obscenas y totalmente fuera de lugar, en presencia de niños y familias que acudían a celebrar una fiesta tradicional”, añade la formación ultraderechista, que denuncia “este nuevo intento de imponer la ideología de género utilizando las fiestas del pueblo como instrumento político y cultural de adoctrinamiento”. También acusa al PSOE de “utilizar el dinero de todos para introducir sus obsesiones ideológicas”. Por ello, Vox anuncia que “de inmediato” aplicará un “endurecimiento de los criterios de control y supervisión de todas las subvenciones y actividades festivas”. Este partido ha publicado en su perfil de las redes sociales una grabación que muestra la actuación de uno de los artistas, Domi Shameless, que ha exigido la retirada del video bajo la amenaza de emprender acciones legales. Vox no ha retirado el documento, pero ha cambiado el encuadre para que no salga la cara del músico.

Una imagen de la fiesta celebrada el sábado en la plaza Torà de Peguera. / Moviendo Peguera

El Ayuntamiento hace suyas las quejas de la extrema derecha y asegura que “tomará medidas necesarias para que no vuelva a repetirse una situación que nunca debería haberse dado”. El comunicado municipal ha provocado una ola de indignación en las redes sociales, que critican con dureza el señalamiento público del Ayuntamiento hacia los organizadores para “desprestigiarlos”.

La comisión de fiestas de Peguera y Cala Fornells también ha emitido un comunicado para “aclarar lo ocurrido” durante la actuación musical. La entidad organizadora admite que la hora a la que se llevó a cabo este espectáculo “quizás no fuese la más apropiada” y entiende que este “pudo resultar inapropiado para algunos asistentes, especialmente familias con menores”, por lo que expresa sus disculpas “si alguien se sintió incómodo”.

No obstante, añade que el contenido de la actuación “no es muy diferente al de muchas canciones de reggaetón u otros géneros urbanos que suenan a diario en colegios, bares e incluso en algunos locales de los alrededores”. “No se trataba de un contenido explícitamente distinto o excepcional en comparación con lo que la mayoría de jóvenes y adultos consumen en su día a día”, añade la comisión, que asegura que “tomará nota de las sugerencias y críticas recibidas” y que trabajará para “ajustar mejor los horarios y la programación” en las futuras ediciones. Por último, lanza un dardo al Ayuntamiento de Calvià: “Lamentamos que haya optado esta vez por señalarnos públicamente sin habernos consultado previamente ni habernos dado la oportunidad de explicar lo sucedido en privado”.

"Es la primera vez que me pasa esto", dice uno de los artistas

Uno de los artistas que actuó, Domi Shameless, también ha querido dar su opinión: “Llevo haciendo el mismo show hace un tiempo en todo tipo de escenarios, con todo tipo de públicos, y es la primera vez que me pasa esto”. El músico entiende que algunas expresiones “puedan chocar”, pero reflexiona sobre el tipo de música y contenido que consumen en internet los niños actualmente, “porque está muy normalizado escuchar a tíos cantando en reggaetón sobre abuso, entre otras cosas, pero que Lola Índigo diga ‘que me come el coño’ es un problema”, ironiza.

Domi Shameless asume su “parte de culpa” y disculpa a la organización de las fiestas. “Pero quizás lo que molestó realmente a un ayuntamiento de Vox fue a un artista ‘queer’ como yo diciendo que no nos van a callar, que la gente trans existe y en general un mensaje de inclusión y diversidad”.

Por último, explica una anécdota en la que, después del espectáculo, un grupo de niños se le acercaron y le dieron “una cosa que daba calambre” para después reirse de él. Incluso vio que los padres de estos jóvenes también se reían “con complicidad”, por lo que llega a la conclusión de que “el problema no soy yo ni el coño de Lola Índigo, el problema es el odio”.