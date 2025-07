El PSOE denuncia la "continua" falta de médicos en Alaró

El portavoz socialista del Ayuntamiento de Alaró, Andreu Vidal, ha criticado este lunes la "triste situación" que vive el pueblo en lo referente a la falta de profesionales sanitarios de atención primaria en el centro de salud.

Los socialistas admiten que las competencias en salud no corresponden al Ayuntamiento, pero remarcan que "el alcalde es quien debe hacer las pertinentes gestiones o reclamaciones a la conselleria de Salud y éstas no se hacen por el motivo de siempre", que, según el PSOE, es la ausencia del popular Llorenç Perelló, a quien acusa de estar más tiempo en Palma y "no estar al corriente de las situaciones diarias que viven los alaroners".

Los socialistas lamentan que en Alaró y en otros municipios de la Part Forana los profesionales sanitarios "cada vez tienen más carga de trabajo" y que por una "falta de previsión tanto por bajas como por vacaciones" las plazas no se cubran y repercutan directamente al paciente.

El último caso fue el pasado viernes 18 de julio, cuando "muchos pacientes con cita se presentaron en el centro de salud y les informaban cara a cara que no había médicos, así de claro y directo".

Según los socialistas, las medidas de estos dos últimos años en los que se pueden solicitar citas por vía telefónica y los cambios estructurales de después de la pandemia "han sido insuficientes e ineficaces", por lo que reclaman medidas urgentes para los ciudadanos de Alaró. También instan al alcalde a "dar la cara".