Sin diana para acertar con la legalidad

Los campos de tiro están casi siempre en el disparadero de la controversia social y de una confusión legal propiciada en parte por los enredos de las administraciones públicas a la hora de poner la diana de su regularización en el lugar adecuado. Por eso mismo su gestión suele transformarse en disparos al aire hasta que alguien autorizado decide precintar el gatillo. Hay antecedentes de otros casos conocidos pero, eso mismo, es lo que acaba de ocurrir en So na Mora de Algaida.

La Agencia de Defensa del Territori acaba de precintar el campo de tiro en cuestión al considerar acreditado que ni sus instalaciones ni el edificio anexo no disponían de título urbanístico habilitante y una vez que el juez ha desestimado las medidas cautelares solicitadas. Conocidas las versiones chocantes, es como si la Administración tuviera los disparos automáticos instalados con poca puntería y al propietario le hubieran dado por la espalda. Pero también hay bastante fuego de artificio de por medio.

La historia es conocida porque hace tiempo que colea. Siempre según su versión, el promotor es dirigido a la conselleria de Agricultura y a la Guardia Civil para dar forma legal a un campo de tiro en So na Mora de Algaida. Presenta una declaración responsable en el Ayuntamiento y al final abre como actividad de agro-ocio. En la casa consistorial se ve de forma opuesta. Més detecta actividad hotelera en la finca. Al verse acorralada, la propiedad pide medidas cautelares que el juez no ve motivadas al entender que el cierre no supone un perjuicio importante y que debe prevalecer el interés público y la protección del territorio.

Es muy probable que desde el principio ambas partes hayan jugado con cartas escondidas y se hayan excedido, la Administración con su ambigüedad apática y la propiedad con sus intenciones últimas. Hechos consumados, desencuentros y una intervención evitable con claridad desde el principio, este es el resultado. Nadie supo, o quiso, colocarse en la posición de tiro adecuada. Por eso se ha dado en la diana recolocándola tarde y mal.