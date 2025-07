El Consell precinta el campo de tiro de de So na Mora de Algaida y clausura la actividad

La Agència de Defensa del Territori (ADT) del Consell de Mallorca precintó el pasado jueves las instalaciones del campo de tiro de So na Mora, en el municipio de Algaida, y clausuró la actividad que este equipamiento privado viene ejerciendo, presuntamente, de forma ilegal al no disponer de título urbanístico habilitante. Tal y como ha adelantado el digital Tot Pla, funcionarios de la agencia del Consell encargada de velar por la disciplina urbanística en el suelo rústico de Mallorca se personaron el jueves en las instalaciones para precintar el acceso tanto al campo de tiro como a una edificación anexa.

La ADT ya había acordado el cierre de las instalaciones el pasado mes de marzo, aunque el propietario de la parcela presentó un recurso ante los tribunales mediante el que solicitaba la adopción de medidas cautelares para dejar en suspenso la orden de clausura y poder seguir con la actividad hasta la resolución del contencioso-administrativo que había interpuesto contra la orden del Consell. La propiedad alega que dispone de los permisos firmados por la conselleria de Agricultura y también por la Guardia Civil, ya que se trata de una actividad en la que se realiza un uso de armas.

No obstante, el juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma ha desestimado la adopción de medidas cautelares reclamadas por la propiedad, por lo que el Consell ha procedido a dar cumplimiento a la orden de clausura. En este caso, la resolución judicial que no ha atendido la petición de la propiedad del campo de tiro de So na Mora argumenta que el cierre no supone un perjuicio importante y que prevalece el interés público y la protección del territorio.

El Consell ha actuado a instancias del Ayuntamiento de Algaida, que se ha mostrado en contra de que en uno de los terrenos rústicos de la localidad se haya establecido un negocio de estas características.

El propietario, por contra, sostiene que no ha cometido ninguna irregularidad urbanística y que ha seguido todas las órdenes que le ha marcado la administración. Ha alegado ante el juez que dispone de todos los documentos y autorizaciones que justificaban el desarrollo de esta actividad de tiro. Asegura que en ningún momento se planteó la posibilidad de iniciar este negocio sin disponer de estos permisos.

Imagen de la entrada al campo de tiro de So na Mora. / Manu Mielniezuk

Cabe recordar que el pasado mes de junio, Més per Mallorca exigió el cierre del campo de tiro de Algaida porque este seguía operativo a pesar de la orden de clausura emitida por el Consell de Mallorca. También denunció la formación ecosoberanista que en las instalaciones operaba un establecimiento hotelero que “tampoco puede actuar”.

No obstante, desde la ADT se argumentó entonces que la propiedad había presentado un recurso contencioso contra la orden de paralización dictada por la propia agencia, solicitando al juzgado la suspensión cautelar de esta orden. “Ante este hecho, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo establece que, antes de ejecutar la orden de cierre, hay que esperar al pronunciamiento de los tribunales sobre esta petición”, afirmó la agencia del Consell, que añadió que la ADT “ha aplicado siempre esta doctrina”. Finalmente, ha procedido a paralizar la actividad una vez desestimada la petición de medidas cautelares por parte de la propiedad de la instalación.

Hacia muchos años que no se construía en Mallorca una zona específica para poder practicar el deporte del tiro. El propietario señaló a este periódico que cuando acudió a la administración para informarse de qué tipo de permisos necesitaba para poder iniciar esta actividad se encontró con muchas dudas. Y afirma que las administraciones a las que acudió no pudieron aclararle a quién correspondía tramitar dicha autorización. Al final, le indicaron que al tratarse de un terreno rústico, de uso agrícola, la tramitación correspondía a la conselleria de Agricultura, por lo que entregó la documentación y el proyecto técnico a este departamento. Según aseguró el propietario, un técnico garantizó que podía desarrollar la actividad en suelo rústico porque encaja con lo que se denomina agro-ocio y la parcela supera los 14.000 metros cuadrados, por lo que consideró que “el proyecto cumple con la ley”.

Otra de las tramitaciones obligatorias era la autorización de la Guardia Civil, debido a que en este terreno se iba a realizar un uso habitual de armas. Los técnicos de la Jefatura de Armas de la Benemérita realizaron un informe técnico sobre el proyecto y se acordó imponer una serie de condicionantes, ya que en el terreno se iban a realizar prácticas de tiro en las modalidades de foso olímpico y hélices. Por último, el empresario también comunicó el inicio de esta actividad en el Ayuntamiento de Algaida, donde presentó una declaración responsable, asegurando que no le pusieron ninguna pega al proyecto, ni le solicitaron ninguna otra documentación técnica.