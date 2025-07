El Pla invirtió 800.000 euros en 2024 en contratar camiones cisterna ante la falta de agua

La Mancomunitat del Pla invirtió 800.000 euros el pasado año en la contratación de transporte de agua en camiones cisterna que, en su mayor parte, se destinaron al municipio de Montuïri, el más castigado de la comarca por la falta de agua. Este gasto provocó que la entidad que agrupa a los catorce municipios del centro de la isla incumpliese las reglas de gasto y haya tenido que adaptarse a un plan de ajuste que impide superar los 500.000 euros de gasto corriente, cantidad que destina íntegramente a la compra de agua, por lo que no puede ejecutar otras obras igualmente necesarias del ciclo del agua, como la reparación de fugas en las redes municipales. En caso de volver a superar el medio millón de euros de gasto, la Mancomunitat tendría el presupuesto intervenido.

Este es el drama que vive año tras año el Pla de Mallorca, donde el agua es muy escasa y no apta para el consumo humano por exceso de nitratos. “Es una sangría constante”, lamenta Joana Maria Pasqual, presidenta de la Mancomunitat, que se muestra crítica con la decisión del Govern de financiar la compra de agua en los municipios del Pla solo si se alcanza el estado de emergencia hidrológica, nivel al que no se ha llegado nunca. Y es que Pasqual subraya que la comarca “es muy grande y muy dispar en temas de agua”, ya que hay municipios que tienen agua pero no es potable y otros que apenas pueden suministrar líquido a la población. Para determinar el estado que presentan los acuíferos de la comarca, se calcula la media, por lo que “los datos conjuntos de todos los municipios maquillan la situación de pueblos como Montuïri, y así probablemente nunca lleguemos a la situación de emergencia” que el Govern exige para empezar a costear la compra de líquido.

Imagen de un pleno reciente en la Mancomunitat del Pla. La presidenta Joana Maria Pasqual aparece en el centro, con camiseta blanca. / DM

Por este motivo, la Mancomunitat cree que “debería individualizarse” el análisis del nivel de agua de cada municipio para que los que estén en una situación más grave puedan declarar la emergencia de forma independiente al resto y optar de esta forma a las ayudas del Govern. “Si se hiciese así, Montuïri estaría en estado de emergencia desde hace muchos años”, precisa la presidenta de la Mancomunitat del Pla, quien añade que “si se financiasen los camiones de agua que van a Montuïri tendríamos resuelto el 70 por ciento del problema”. Y es que prácticamente “cada día y cada hora” hay que transportar agua a esta localidad del Pla.

Joana Maria Pasqual explica que la Mancumunitat ya ha trasladado al Govern su “preocupación” por esta decisión, destacando que la compra de agua absorbe toda la inversión que puede ejectuar cada año esta entidad supramunicipal. Además, tanto la compra de agua como las gestiones que se siguen haciendo para localizar nuevos acuíferos en la comarca “no son la solución”, ya que “lo de los camiones de agua no deja de ser surrealista y además es un parche”, indica la presidenta.

Canalizar agua al Pla “no es rentable”

A su entender, la solución pasa por declarar la “emergencia” de las obras de ampliación de la red en alta del Govern a los municipios del Pla, un proyecto vital para los habitantes del centro de la isla que se está eternizando y que no ha sido nunca una prioridad por ningún Govern. “Parece ser que ahora empiezan a ver que es un problema grave, pero es que hace ocho años que tocamos puertas”, dice Pasqual.

Al empezar cada legislatura, la Mancomunitat reclama de nuevo la construcción de la canalización, que actualmente llega desde Maria, que ya está conectada a la red que aporta agua de sa Marineta, sa Costera y las desaladoras, hasta Ariany, si bien este municipio todavía no recibe el líquido de Abaqua. Desde Ariany la canalización parte hacia Petra, y está previsto que llegue a Manacor. Por contra, la canalización de Maria a Sineu, para después distribuir el líquido hacia Montuïri, cuenta con proyecto redactado y está en fase de licitación, pero las obras no llegan a iniciarse nunca. En el mejor de los casos, la previsión es que el agua de la red del Govern llegue a Sineu en el año 2028.

“Al principio de la legislatura, en la primera reunión con Abaqua todo son buenas palabras, en la segunda ya empiezan a poner pegas”, explica Pasqual. “Tanto en la pasada legislatura como en la actual nos han dicho que la obra no es viable porque no se puede rentabilizar por falta de abonados”, añade antes de admitir que estas afirmaciones "han sentado muy mal" en la comarca.

Ariany sigue esperando la llegada del agua del Govern, tres años después

Las obras de canalización de la red de agua en alta del Govern desde Maria de la Salut hasta Ariany están finalizadas desde hace tres años. No obstante, el municipio del Pla sigue sin poder consumir el agua apta por problemas burocráticos, cuando es uno de los pueblos del centro de Mallorca cuya agua corriente presenta niveles de nitratos más altos desde hace una década, lo que impide que sea apta para el consumo humano. Al igual que en otros pueblos del Pla, no sirve ni para cocinar.

“Todo sigue igual, no sabemos exactamente cuál es el problema porque una vez nos dicen una cosa y otro día otra; la última versión es que se trata de un problema técnico que está pendiente de una pieza, no es de recibo que llevemos tres años así”. Joana Maria Pasqual, natural de Ariany, resume la situación. “La gente ya lo ha asumido, a pesar de que paga el agua a precio de potable sin que lo sea”.

Una imagen del pueblo de Ariany, en el Pla. / DM

Por su parte, fuentes de Abaqua explican que la conexión “se encuentra en fase de tramitación, pero ha requerido una actuación específica que ha alargado los plazos”. La entidad añade que la actual infraestructura se diseñó para llegar hasta Petra, y que para suministrar agua a Ariany “ha sido necesario adaptarla, ejecutar obras y modificar el diseño inicial”. Las obras, ya finalizadas por Abaqua, “han ido acompañadas de un proceso administrativo que incluye informes técnicos y sanitarios y la formalización de un convenio”.

El Govern asegura que “se están ultimando” los trámites administrativos y sanitarios previas a la entrada de servicio de la conexión para que esta pueda aprobarse “con todas las garantías” en un próximo consejo de administración de Abaqua. También apunta que la red local de Ariany “presenta actualmente un nivel de pérdidas del 40%”, lo que “obliga a actuar con responsabilidad sobre el conjunto del sistema”.