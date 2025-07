La normativa para proteger bañistas en las calas vírgenes de Manacor indigna a los navegantes: "El argumento de la saturación no se sostiene"

Las restricciones impuestas por el Ayuntamiento de Manacor para limitar el fondeo abusivo de embarcaciones en sus calas vírgenes han levantado ampollas entre los navegantes. La Asociación de Navegantes del Mediterráneo (ADN) protesta contra una normativa que creen que ha sido presentada como "un esfuerzo por mejorar la seguridad de los bañistas y combatir la supuesta saturación de la costa", pero que la entidad considera "un golpe sin precedentes al sector náutico de las Illes Balears" y que "criminaliza al navegante".

Manacor ha comenzado a delimitar mediante balizas las zonas de baño en siete de las calas vírgenes del municipio. Una medida que tiene como objetivo reforzar la seguridad de los bañistas y proteger el litoral de un uso abusivo por parte de las embarcaciones de recreo, que durante los últimos años han avanzado hasta escasos metros de los arenales de manera impune.

La ADN argumenta que "desde 2019 solo se han documentado tres muertes causadas por hélices de embarcaciones a motor, y en todos los casos se produjeron fuera de zonas de baño balizadas". Asimismo, presenta datos oficiales de los servicios de salvamento, rescate y socorrismo correspondientes a 2023, donde se registraron "un total de 1.291 intervenciones acuáticas con rescate, un 28 % más que en 2022. De ellas, 902 estuvieron relacionadas con el desconocimiento del entorno por parte del bañista: 402 por corrientes marinas, 339 por fuerte oleaje y 161 por haberse alejado en exceso de la costa. 36 de estos casos terminaron en fallecimientos".

Además, la entidad subraya que "el 80 % de los ahogamientos en Baleares ocurren en lugares sin vigilancia de socorristas, donde las embarcaciones cercanas suelen ser el único recurso de rescate disponible", asegurando que estas embarcaciones, en zonas correctamente balizadas, "nunca han representado un riesgo directo para los bañistas".

'Supuesta masificación'

Según la ADN, "tampoco se sostiene el argumento de la saturación". Asegura que la única administración local con sistemas de medición reales es el Ayuntamiento de Calvià, que, mediante un sistema inteligente de monitoreo en seis de sus playas, ha demostrado que durante el mes de junio la ocupación media no superó el 20 % del aforo permitido. "Incluso en playas como Magaluf, en días punta, la cifra no superó el 23 %", apunta la entidad, destacando que estos datos "desmontan la narrativa de una supuesta 'masificación generalizada' de nuestras costas" y que "es necesario tomar decisiones basadas en información real, no en percepciones o presiones puntuales".

También advierten de que la prohibición de acceso por mar en Manacor podría tener el efecto contrario al deseado, ya que "podría incrementar el uso del vehículo privado, con el consiguiente impacto ambiental, en la movilidad y en la accesibilidad a calas y playas". A esto se suma el posible daño colateral a la náutica recreativa y a "un perfil de usuario local, familiar y respetuoso con el entorno".

Calas afectadas

Las calas incluidas en esta actuación por parte del Ayuntamiento de Manacor son Cala Varques, Cala Magraner, Cala Pilota, Cala Virgili, Cala Petita, el Caló d’en Rafalino y Cala Murta. En estos espacios se ha delimitado una franja de 200 metros desde la costa donde queda prohibida la navegación y el fondeo, dejándola como zona de uso exclusivo para el baño.