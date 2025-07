Los restauradores del Port de Sóller sobre la temporada turística: «Pasamos de no tener trabajadores a que nos sobren»

La temporada turística de este verano sigue sin despegar en Sóller y ya está teniendo consecuencias directas en los negocios del Port, donde algunos restauradores han comenzado a reducir plantilla y a asumir que se ha iniciado un cambio de ciclo.

Joan Ruiz, propietario de dos conocidos restaurantes en la zona de Santa Catalina, Can Joan y Vint, ha confirmado que ha tenido que prescindir de cinco empleados ante la bajada de facturación respecto al año pasado. «Hemos pasado de no tener trabajadores a que nos sobren empleados», lamenta. Asegura que otros restaurantes de la zona se han visto en la misma tesitura.

Terraza del restaurante Marisol, ayer, en un momento de escasa ocupación. | J. MORA

Ruiz no tiene dudas de que esta temporada está siendo sensiblemente peor que la anterior. «Ya no se ven las colas de otros años. Las últimas que recuerdo fueron en Semana Santa. No pinta bien y quienes saldrán perjudicados serán los trabajadores, especialmente a partir de la temporada que viene», asegura. Apunta a una combinación de factores como causas principales: la recesión económica en países emisores clave como Alemania, la inflación que ha disparado el precio de productos y alquileres, y las campañas sociales y mediáticas contra el turismo masivo.

El restaurante Vint, con pocas mesas ocupadas en el almuerzo. | J. MORA

«Esto es un efecto rebote tras la locura que hubo después del covid. Volveremos a la situación que teníamos antes de la pandemia, pero con márgenes mucho más estrechos», advierte Ruiz, que ve síntomas similares en otros destinos europeos como Italia y los Países Bajos. Reconoce que el encarecimiento general de los servicios ha terminado por hacer mella en la experiencia del visitante.

En otro punto del Port, la responsable del restaurante Camposol en la playa de Can Repic, Catalina Marroig, afirma que de momento su establecimiento resiste. «Tenemos suerte, no tenemos problemas. Nos respetamos con los clientes y aplicamos márgenes razonables», explica. Sin embargo, también comparte la preocupación general del sector y critica abiertamente las campañas de rechazo al turismo: «No podemos morder la mano que nos da de comer. Es una falta de respeto».

También poca ocupación en las terrazas situadas en la calle de Antoni Montis. | J. MORA

Marroig reconoce que hay negocios en la isla que han abusado con los precios, pero considera que la respuesta no puede ser la expulsión del turismo. «El problema es que han convertido lugares sagrados para los mallorquines en un circo, de ahí el malestar. Pero eso no se resuelve alejando a los turistas, sino gestionando mejor el modelo», señala. Para ella, la situación actual es fruto de decisiones erróneas en varios niveles: turístico, hotelero y político. «Las crisis siempre llevan sufrimiento asociado. Y lo peor es la hipocresía de muchos que critican el turismo y también viven de él, ellos o sus familias», concluye.

Las voces de ambos empresarios se suman la creciente preocupación de restauradores, hoteleros y comerciantes del municipio, que asisten con desconcierto a una temporada alta marcada por terrazas medio vacías, plazas de aparcamiento disponibles y camareros enviados de vacaciones en pleno mes de julio. La incertidumbre crece y las alarmas están encendidas ante una campaña turística muy distinta a las de los años anteriores y que tildan de «irregular».