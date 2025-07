Éste fue el acalorado diálogo entre el oficial y la alcaldesa de Felanitx, según el informe policial: "Espabila"

Portocolom (Felanitx), el pasado 12 de julio por la noche. Es sábado por la noche y la localidad acoge una nueva edición del Raïm Wine Festival, donde el vino es protagonista.

En ese momento, una patrulla policial circula por la calle Joan d'Àustria. Observan que hay una ambulancia y se acercan al lugar. Allí se encuentran en un coche a la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, sentada en el asiento del copiloto. Le acompaña un agente fuera de servicio.

Según el informe firmado por un oficial de policía y por los otros agentes que estaban de servicio esa noche, éste fue el diálogo que siguió a ese encuentro.

-¿Dónde estabas? No te he visto en toda la noche- le dice la alcaldesa al oficial, en tono recriminatorio.

-Estaba por la zona atendiendo diferentes servicios- le contesta el interpelado, según recoge el mencionado informe.

-No es verdad, eres un mentiroso, yo no te he visto- le recrimina Soler.

La alcaldesa, de acuerdo a lo que dice el informe policial, sigue entonces dirigiéndose en tono conminatorio al agente.

-Espabila- le dice hasta en seis ocasiones al oficial-. Aún no conoces a na Carraixeta. Estoy en política hace 25 años y es por cumplir lo que digo. Alerta”

El agente le dice que no le amenace, que si ella considera que no cumple con sus labores policiales hay un régimen disciplinario de la Policía.

-Vámonos, vámonos, ya basta- le dice a Soler su acompañante, mientras se alejan del vehículo policial.

Pasa media hora.

La alcaldesa se dirige de nuevo al oficial.

-Jódete, jódete- le dice, mientras hace movimientos bruscos con los brazos, según recoge el documento policial.

La discusión la observan los viandantes que pasaban en ese momento por el lugar. Hasta un policía que no estaba allí oye los gritos mientras mantiene una conversación con su compañero que sí está en el lugar de los hechos.

El pasado día 14, el agente se persona en el despacho de la alcaldesa y, según el informe, le manifiesta su “descontento con la actitud del sábado por la noche y [le dice] que en caso de que se disculpe por lo sucedido y que no se vuelva a repetir se dará por finalizado el conflicto”.

Soler “no reconoce los hechos y amenaza al oficial con apartarlo de la Jefatura y trasladarlo a una oficina solo”.