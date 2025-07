Un policía de Felanitx acusa a la alcaldesa de amenazarlo e insultarlo mientras patrullaba en una feria del vino: "Jódete"

Un oficial de la Policía Local de Felanitx ha redactado un informe en que acusa a la histórica alcaldesa del municipio, Catalina Soler (Partido Popular), de haberle proferido amenazas, insultos y gestos obscenos mientras patrullaba en una fiesta del vino que se celebró en Portocolom el pasado 12 de julio.

Dos días después del incidente, este agente asegura que se personó en su despacho de alcaldía para darle la oportunidad de disculparse por esos hechos, pero, según este relato, Soler no sólo no se disculpó, sino que le amenazó con apartarlo de la Jefatura.

Según el escrito presentado por el oficial, los hechos se produjeron mientras patrullaba por la calle Joan de Àustria. En ese momento, se percató de la presencia de una ambulancia. En el lugar, según consta en el informe, se encontraba la alcaldesa. Estaba acompañada por un agente de la Policía Local fuera de servicio. Los dos —según el relato— “presentaban síntomas evidentes de estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas”.

"Espabila, espabila"

El oficial continúa explicando que, al acercarse al vehículo, la alcaldesa, desde el asiento del copiloto, habría increpado al oficial con expresiones como éstas: “¿Dónde estabas? No te he visto en toda la noche. Espabila, espabila”. Según el informe, también le habría lanzado amenazas del siguiente entor: “Aún no conoces a na Carraixeta. Estoy en política hace 25 años y es por cumplir lo que digo. Alerta”.

El oficial refiere que le respondió a Soler que si ella consideraba que no cumplía con su labor policial lo que tenía que hacer era seguir el régimen disciplinario de la Policía. En ese momento, se detalla en la denuncia, el agente fuera de servicio habría agarrado del brazo a la alcaldesa para llevársela, mientras le decía: “Vámonos, vámonos, ya basta”.

Posteriormente, media hora después de los hechos descritos, la alcaldesa habría reaparecido en la zona, acompañada por el mismo agente fuera de servicio, y —siempre según la denuncia— habría proferido gestos “obscenos” en plena vía pública y habría proferido la siguiente expresión: “Jódete”, en repetidas ocasiones, “lanzando el brazo hacia adelante y hacia detrás con el puño cerrado”. Según el informe del policía, todo esto se hizo “en presencia de los viandantes” que en ese momento se encontraban en el lugar.

Otros agentes

El documento también recoge que otros agentes intervinieron en ese contexto y que uno de los policías habría recibido una llamada desde otra patrulla informando de lo que estaba ocurriendo, mientras por el teléfono se seguían oyendo los gritos de la alcaldesa.

Posteriormente, el pasado día 14, a las 12.15 horas, el oficial firmante del informe acudió al despacho de la alcaldesa para comunicarle su disconformidad con los hechos. Según consta en el texto, la alcaldesa no reconoció lo sucedido y le habría amenazado “con apartarlo de la Jefatura y trasladarlo a una oficina solo”.