La monja l’encén i el frare l’apaga

Avui és santa Margalida (20)

Ja sabeu que avui la santa l’encén. Es tracta de santa Margalida d’Antioquia, que visqué al s. IV. Fou verge i màrtir i era protectora dels pagesos, de les dones embarassades, dels educadors i dels soldats; però també era invocada pels moribunds i contra les tempestes. Se la representa com una al·lota pastora i els seus atributs personals són: el dragó que li va aparèixer després de la tortura, quan van demanar a Déu que li deixàs veure el seu enemic, i la creu amb què el va fer fugir. Les notícies que en tenim procedeixen de llegendes de l’Edat Mitjana. El papa Gelasi (s. V) considerà apòcrifa la seva llegenda, però va reaparèixer en el s. IX en el Martirologi de Rabano Mauro i en la Llegenda Daurada. Avui comença la canícula: segons la llegenda avui apareix al cel un lleó fet d’estels que encalça el Sol per tal de devorar-lo. Aquest, per defensar-se’n, redobla l’ardència dels seus rajos.

Creences al voltant d’aquest temps

Els pastors deien que era el millor temps per tallar les canyes destinades a fer flabiols, perquè sonaven més dolçament i feien més bona música. És un temps de tenir les cases obertes per mor de la calor, i per tal d’evitar la visita dels lladres i malfactors, s’untava el llindar de la porta amb un ungüent fet amb fel de moix negre, greix de pollastre blanc i sang de mussol. També era un bon moment per descobrir tresors amagats i mines d’or i de plata a partir d’una sèrie de pràctiques rituals.

Santa Magdalena (22)

Santa Maria Magdalena fou la dona pecadora que va demanar perdó a Jesús i fou el primer testimoni de la seva Resurrecció, fet aquest mai no acceptat pels fidels que no podien consentir que Jesús la veiés primer a ella que no a la seva mare, i per això es va «inventar» la processó de l’Encontre. Fou venerada com a model de penitència; el seu culte es va difondre a Europa des de Provença, on es creu que va morir. Hi ha identificades dues figures de Magdalena: la que va untar els peus de Jesús amb perfum, a casa de Simó el fariseu, i la germana de Llàtzer; per això està present en els Evangelis en diferents episodis i la presenten com una fidel servidora de Jesús, a qui unta els peus amb ungüent balsàmic i els hi eixuga amb els seus cabells llargs. Per això la van triar com a patrona els apotecaris, els perfumistes, els herbolaris, els barbers i les perruqueres. Els calbs la invocaven perquè els fes créixer el cabell o els conservàs el poc que els quedava.

Dimarts (24) és santa Cristina

El nom deriva de christianus, de Crist. També es pot interpretar com «la que té el pensament clar» o «la que segueix Déu». Aquest nom es popularitzà arran de les Croades. Santa Cristina va néixer a Itàlia; el llegendari la confon amb santa Cristina de Tir, l’existència de la qual no és segura. La iconografia la representa amb fletxes, aguantant una pedra de molí, amb serps. Es va fer cristiana en secret i, en ser descoberta pel seu pare, la va lliurar al jutge Julià, el qual va ordenar que li tallassin els pits, però, segons la llegenda, no va sortir-ne sang, sinó llet. Llavors va ordenar que li tallassin la llengua, però encara va seguir xerrant. El seu martiri va acabar quan va morir assassinada amb tres fletxes al seu cos.

Sant Jaume (25)

Fan festa a Alcúdia, Algaida –surten els Cossiers-, Randa, Banyalbufar, Binissalem, Calvià, es Capdellà, Santanyí, es Castell; és la Diada de Formentera. Sant Jaume és un dels dotze Apòstols de Jesús; fill de Zebedeu. Ell i el seu germà Joan van ser cridats per Jesús mentre estaven arreglant les xarxes. En els evangelis es relata que sant Jaume té a veure amb el miracle de la filla de Jairo. Va ser un dels tres apòstols testimonis de la Transfiguració i més endavant, Jesús el va convidar, també amb Pere i Jaume el Menor, a compartir més de prop la seva oració a la Muntanya de les Oliveres. Jaume el Major va venir a la Península, primer a Galícia, on va establir una comunitat cristiana, i després a la ciutat romana de Cèsar Augusta, l’actual Saragossa. La Llegenda Àuria de Jacobus de Voragine ens explica que els ensenyaments de l’Apòstol no van ser acceptats i només set persones es van convertir al Cristianisme. Aquests foren coneguts com els ‘set convertits de Saragossa’. Les coses van canviar quan la Mare de Déu es va aparèixer a l’Apòstol en aquesta ciutat, aparició coneguda com la Verge del Pilar. Des de llavors la intercessió de Maria va fer que els cors s’obrissin extraordinàriament a l’evangelització. Les seves restes mortals estan a la basílica edificada en el seu honor a Santiago de Compostel·la. A Espanya, sant Jaume és el mes conegut i estimat de tots els sants i n’és considerat el patró. A Amèrica hi ha nombroses ciutats dedicades a l’apòstol: a Xile, la República Dominicana, Cuba i altres països.

Santa Anna (26)

Era la mare de Maria i, per tant, la padrina de Jesús. Segons la tradició, santa Anna es va casar tres vegades i de cada matrimoni va tenir una filla. Per aquesta raó se l’havia considerat la protectora dels casats i el dia d’avui se celebraven molts casaments; també és patrona de les dones embarassades. Era advocada de les puntaires de la costa perquè, segons la tradició, va ser la primera que va fer puntes de coixí i la que en va ensenyar a fer a la seva filla, la Mare de Déu. Santa Anna és la figura cristiana de la padrina, de l’àvia. La tradició oral sol ser patrimoni de la dona, de la padrina –dona i vella-: rondalles, cançons, refranys, moixaines, el culte familiar entorn de la llar... Recorda antigues situacions matriarcals.