Posibilidad y voluntad de los alquileres

La problemática de la vivienda es ardua y compleja en Mallorca, presenta muchas caras y realidades distintas y, a fuerza de escasez y carencia de soluciones efectivas, va agravándose todavía más a medida que pasa el tiempo y la isla sigue sumando residentes. El alquiler, más bien la carencia de casas y pisos para arrendar y, de otro lado, los abusos que se cometen en algunos de ellos, se ha transformado en uno de los mejores barómetros de la impotencia habitacional. En distintos sentidos.

La historia de María Elena y José María que se cuenta en esta misma página no es, por desgracia, un caso aislado. Seguro que tiene múltiples analogías en cualquier punto de Mallorca. Su piso de El Toro, que debía ser el alivio de la jubilación del matrimonio, ha acabado transformándose en una verdadera pesadilla para ellos. Tanto que ahora, una vez desocupado, solo piensan en desprenderse de la propiedad.

La vulnerabilidad social, con una pandemia de por medio cuyos efectos todavía colean en lo habitacional, ha hecho que en los últimos tiempos se haya puesto especial énfasis en el indiscutible derecho a la vivienda y menos en el respeto a la propiedad y el cumplimiento con los contratos de alquiler suscritos.

Cuando aparecen los abusos todo se vuelve insostenible. Una de sus formas más recientes es la de la «inquiokupación», inquilinos que en un momento determinado dejan de cumplir con los pagos y no solo eso, no tienen reparo en el cuidado del piso y causan destrozos. Es ahí donde aparece la impotencia y el desespero de la propiedad. Faltan alquileres sociales y precios razonables, pero esto no justifica, ni mucho menos, que no se respeten los derechos de los arrendatarios.

Es, sobre todo, una cuestión de civismo y de sentido de la responsabilidad que debería estar tutelado por las administraciones.

El temor de los propietarios seguirá desembocando en falta de vivienda útil. María Teresa y José María pondrán ahora su piso de El Toro a la venta. Será a un precio asequible para pocos.