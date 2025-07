El Parc Natural de Llevant se amplía para contentar a todos los extremos

De la serra de Tramuntana con construcciones amnistiadas para su legalización, a la península de Llevant con cuatro fincas insignia incorporadas a la titularidad pública del parque natural, pasando por todas las áreas de transición posibles en los municipios más poblados de Mallorca. Entre estas coordenadas se mueve el péndulo de las políticas urbanísticas y medioambientales del Govern. No se pondrá ni un palma más de cemento reitera la presidenta Prohens, amparándose en el decorado de la torre de Son Jaumell, cuando se le insiste en la contradicción de validar a infractores por un lado y por otro expandir la titularidad pública de unas fincas de gran valor ecológico y que, por cierto, se reservan casi en exclusiva como lugar de paseo.

Blindar Son Jaumell, Cala Torta, Cala Mitjana y Cala Estreta para el patrimonio colectivo es un logro, un avance significativo, pero hoy no puede desvincularse de las políticas en sentido contrario que practica el Govern. Una mano tapa a la otra. Sus decisiones contrapuestas permiten avanzar en la creencia de que, o bien intenta contentar a todos o bien la compra de las cuatro fincas emblemáticas de Artà y Capdepera no es más que el edulcorante, aprovechable, eso sí, para amortiguar otro tipo de medidas más contundentes que van en sentido contrario. Por eso mismo, la ampliación de la titularidad pública del Parc natural de la península de Llevant tiene un sabor agridulce y encuentra obstáculos para ser celebrada con mayor énfasis. No cuenta con las alianzas de una gestión definida y decidida en cuanto a protección y realce del medio natural por parte del Ejecutivo autonómico. Por tanto, la fiesta es más bien local para Artà y Capdepera y dispone de menor consistencia para lanzar cohetes al aire si se contempla desde el conjunto de Mallorca.