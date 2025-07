El cura de Esporles que dio oro a Franco y señaló a muchos de sus vecinos para que fueran detenidos dejará de ser Hijo Ilustre del pueblo

La comisión municipal encargada de revisar distinciones públicas en Esporles ha aprobado por unanimidad la propuesta de revocar los títulos de Hijo Ilustre e Hijo Adoptivo otorgados a Mateu Tugores Maimó, párroco del municipio durante la Guerra Civil y la dictadura.

Esta comisión ha acreditado documentalmente que el cura entregó oro al régimen franquista y ha recopilado trabajos de historiadores que apuntan que "señalaba vecinos del pueblo para ser detenidos, algunos de los cuales acabaron ejecutados".

Esta propuesta de revocación de los honores se ratificará en el pleno del Ayuntamiento el próximo 31 de julio, donde PAS-Més, grupo promotor de la iniciativa con el apoyo de los socialistas, cuenta con mayoría absoluta.

Comisión municipal de Esporles encargada de revisar el otorgamiento de distinciones / DM

La iniciativa, recuerdan en el Consistorio esporlerí, se enmarca en el cumplimiento de las leyes de memoria democrática, que obligan a retirar símbolos y honores a quienes participaron activamente en el bando golpista o en la represión franquista.

Moción de 2024

lLa medida fue impulsada mediante una moción del grupo PAS-Més para Esporles con apoyo del PSIB, aprobada en un pleno el año pasado. A raíz de esta moción, se elaboró un reglamento específico y se constituyó una comisión instructora integrada por representantes políticos y técnicos municipales; comisión a la que no asistieron representantes del PP ni la edil no adscrita (ex de Vox).

Informe final

El informe final, aprobado con el equivalente a 9 de los 13 regidores del pleno, se basa en documentación de archivo, informes históricos y testimonios orales. Según las conclusiones de la comisión, Tugores mostró una "connivencia ideológica y práctica" con el franquismo: apoyó el golpe de Estado de 1936, colaboró en la represión delatando a vecinos, negó ayuda a personas represaliadas y entregó oro al Movimiento como muestra de adhesión al régimen.

El historiador Antoni Janer, citado en el expediente, asegura que Tugores “señalaba vecinos del pueblo para ser detenidos, algunos de los cuales acabaron ejecutados”.

Los testimonios recogidos en el informe municipal apuntan que “el rector fue un hombre malo, no defendió a la gente del pueblo, encendió en vez de apagar”. Otro añade: “Lo mató todo... Si hubiera tenido buena conducta, habría podido salvar a muchos”.

Aunque la comisión reconoce la aportación de Tugores a la vida cultural y religiosa del pueblo —como la ampliación de la iglesia parroquial o la fundación de una escuela—, concluye que estos méritos “no compensan los actos contrarios a los derechos humanos y la democracia”. En palabras del informe: “Aunque hubiese tenido una trayectoria religiosa destacable, su apoyo a un régimen antidemocrático lo descalifica para ostentar un reconocimiento público”.

El procedimiento subraya que no se trata de borrar el pasado, sino de revisar de manera crítica las distinciones concedidas, en coherencia con los principios democráticos. La propuesta de revocación será debatida y votada definitivamente en el próximo pleno ordinario del Consistorio, el 31 de julio de 2025.