Bonito, pero también útil y necesario

La constitución de la junta de compensación confirma que la ampliación del polígono de Son Bugadelles, en Calvià, asienta las bases para tomar nuevo impulso. Otro ensayo. Durante dos décadas, los intentos anteriores de expandirlo, por parte de los gobiernos del PP o de levantar un ecobarrio en los 450.000 metros cuadrados disponibles, cuando el PSOE ha regido la casa consistorial, han fracasado.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Jaime Bujosa, se impone ahora el alto reto de hacer un polígono «bonito, del que todo el mundo quede satisfecho». Difícil, muy difícil, prácticamente imposible. En las primeras iniciativas de expansión de la zona industrial, o de servicios, ya hubo rechazo, contestación sobre todo por parte de un vecindario que temía perder tranquilidad y calidad de vida en su conjunto. Ahora, ha pasado el tiempo, las circunstancias han cambiado, pero no lo han hecho en sentido positivo y por tanto crear una aceptación mayoritaria es mucho más complejo. La embrionaria junta de compensación solo encamina el trato igualitario entre la diversificada propiedad de los terrenos, pero no es instrumento suficiente para abordar el poliedro de aspectos que afectan a la operación.

De todos modos, antes de dinamizar más la ampliación del polígono de Son Bugadelles, conviene centrarse en un aspecto fundamental, es el de su necesidad. El área operativa actual está saturada, pero, que se sepa, no han transcendido estudios de impacto o conveniencia ni inventario alguno de demanda de naves o servicios u otras opciones. No puede prevalecer la idea de hacer algo nuevo, en los aledaños de la autovía, por muy «bonito» que sea, si no se ha evaluado antes su necesidad real y se ha confrontado con el impacto que pueda producir. Son demasiado frecuentes en Mallorca los casos de terrenos en los que las instituciones están haciendo algo por el simple hecho de hacer, para poder ofrecer algo a la galería, sin reparar en exceso en la oportunidad. Son Bugadelles no está en condiciones de ser objeto de mera especulación. Ya acumula demasiadas cicatrices en este sentido.