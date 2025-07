Un hotelero 'manacorí' pide depurar responsabilidades en el departamento de Urbanismo

El hotelero manacorí Gaspar Forteza ha iniciado una campaña crítica contra el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Manacor, al que responsabiliza de estar tardando más de tres años para resolver un expediente de inicio de obras de un hotel urbano en la calle Francesc Gomila, en pleno centro de la ciudad. Según explica Forteza hace unos días “que nos han informado de las deficiencias del alojamiento de Casal de Manacor. Según he podido verificar la mayoría de ellas ya estaban resueltas en el proyecto, es decir, ni lo han mirado con detenimiento. A parte nos solicitan varias cosas que evidentemente están solo para hacernos gastar más, para ver si entramos en un contencioso y así tenernos 5, 6 o 7 años más con el hotel parado y arruinarnos”.

Así las cosas, el empresario ha presentado públicamente una serie de reivindicaciones dirigidas al departamento que hasta hace unos meses comandaba el propio alcalde de Manacor, Miquel Oliver. Forteza reclama “una transformación profunda en el funcionamiento del área”, tras lo que califica como “años de bloqueo administrativo, opacidad y maltrato institucional”. Exige que se cumplan una serie de puntos para mejorar el funcionamiento interno de Urbanismo, o de lo contrario está dispuesto a emprender las acciones legales pertinentes.

Entre los puntos centrales de su propuesta figura la petición de “cese, jubilación anticipada o desvinculación total del Sr. Salom y el Sr. Cortés”, ambos funcionarios del departamento, a quienes acusa de haber actuado “durante años con desprecio, abuso y formas intimidatorias hacia la ciudadanía”. Reclama que ambos dejen de tener contacto con cualquier función pública relacionada con Urbanismo y sean reubicados.

Recreación del hotel ubicado en la calle Francesc Gomila de Manacor por el que el empresario denuncia retrasos en las licencias. / S. Sansó

También solicita que el Ayuntamiento establezca un mínimo mensual de expedientes tramitados por cada arquitecto municipal, “con cifras realistas acordadas entre el consistorio y los técnicos del sector” y exige “que todos los expedientes actualmente pendientes sean resueltos en un plazo de seis meses mediante su externalización a arquitectos locales”.

Forteza pide que ningún nuevo expediente supere los seis meses de tramitación, y que los ciudadanos, arquitectos o promotores reciban una atención “ágil, respetuosa y clara”. Además, y como medida de transparencia, el empresario propone que el Ayuntamiento publique mensualmente en su página web un informe detallado que incluya: Número total de expedientes tramitados, nombre del funcionario responsable, número de licencias concedidas y número de expedientes con deficiencias y una clasificación diferenciada entre suelo rústico y urbano.

Al tiempo que sugiere establecer incentivos económicos para los funcionarios más productivos y, por el contrario, sanciones disciplinarias “para quienes no cumplan con los mínimos establecidos”. Para supervisar todo el proceso, plantea la creación de un grupo de control ciudadano compuesto por arquitectos, promotores y vecinos.

Advertencia a Oliver

En su comunicado, Gaspar Forteza advierte directamente al alcalde, Miquel Oliver, de que no aceptará “las excusas habituales” y le acusa de abandono de funciones al frente de Urbanismo. Afirma que hay “decenas de testigos dispuestos a declarar que intentaron contactar con el consistorio sin obtener respuesta”. “La evidencia digital permitirá contrastar el número de expedientes gestionados frente a los pendientes, ya que todo está informatizado”, apunta.

Por su parte, el alcalde de Manacor y hasta hace unas semanas también concejal de Urbanismo (con el pacto de gobierno entre Més-Esquerra, AIPC y PSOE el cargo ha pasado a la socialista Núria Hinojosa), explica que “el departamento está como está, pero para todos igual. Se acaban de estabilizar dos plazas de arquitectos y dos de ingeniería, que eran necesarias para firmar, por ejemplo, proyectos como el del hotel”.

“Somos conscientes que hay retrasos y que estamos corrigiendo recursos, ahora el nuevo papel de las ECUS (entidades colaboradoras urbanísticas) aprobado por el Govern podremos agilizar trámites y así más personal podrá dedicarse solo a informar licencias. Pero lo que no podemos hacer es poner por delante unos proyectos porque sí, porque sería prevaricación. Si el señor Forteza se siente perjudicado en sus derechos que ponga una demanda, pero no hay nada ilegal. Con dinero no siempre se puede ir más rápido”, recuerda Oliver.

Acciones legales y administrativas previstas

Tras diversas consultas con su equipo jurídico, Forteza ha anunciado una estrategia administrativa y judicial en varios frentes en caso de no atenderse sus demandas: en primer lugar una demanda colectiva ante los juzgados de Manacor; un informe y reclamación colectiva, con firmas y DNI, ante el Defensor del Pueblo de España; una reclamación formal al Ministerio de Política Territorial y Función Pública de España; una reclamación al presidente del Gobierno de España; una reclamación a la presidenta del Govern de les Illes Balears; un informe al Defensor del Pueblo de la Unión Europea; y una reclamación formal a la presidenta de la Comisión Europea.

Gaspar Forteza ‘Parín’ ha querido dejar claro que, “en caso de ganar la demanda, los gastos de abogados y procuradores serán cubiertos con lo obtenido, y el resto del dinero se donará a entidades públicas del municipio: colegios, la Comisaría de Policía Local, la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Hospital de Manacor".

Forteza dice tener “a más de 100 personas ya movilizadas” e insiste en que su acción “no es una amenaza, sino una expresión legítima de frustración acumulada durante más de dos décadas de lo que consideran una gestión ineficaz”.