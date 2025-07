Orgullosament Inca: «Los espacios donde se celebra la diversidad no son solo fiesta, son refugio, medicina y ejemplo»

«Festivales como el Orgullosament Inca salvan vidas. Estos espacios donde se celebra la diversidad no son solo fiesta, son refugio, medicina, ejemplo y promesa». Así se expresó este sábado Isabel Vallés, madre del joven Gael, quien se suicidó hace tres años. Durante una emotiva y reivindicativa alocución para dar el ‘sus’ al festival inquer, Vallés puso de manifiesto la importancia de la salud mental ante una plaza de l’Ajuntament abarrotada.

Vallés, visiblemente emocionada y ante una masa expectante, contó el periplo que sufrió su hijo por «sentirse diferente» hasta que no pudo más con este dolor y se quitó la vida. Por ello, enfatizó en que todos aquellos que se sientan diferentes «¡no están solos!». Y aunque ahora no lo vean, prosiguió, aunque todo parezca gris y confuso... «existe un lugar donde vas a poder respirar. Donde vas a poder amar. Donde vas a poder ser tú». Y ese espacio seguro, reveló, puede ser su clase, su casa, o incluso su barrio y sus amigos. «Y si no lo es todavía, vamos a seguir luchando para que lo sea. Porque la lucha LGTBI también es esto: es hablar de salud mental, de cuidados y de prevención, y de no dejar solos a nuestros hijos e hijas. Es no callarnos nunca más», aseveró.

Orgullosament Inca: Más que una fiesta

Una fiesta llena de luz, color, purpurina y música donde la pregona advirtió: «Qué necesaria es esta fiesta aunque que no se nos olvide por qué estamos aquí: estamos aquí porque durante demasiado tiempo nos enseñaron a escondernos. Y porque ahora ya no queremos escondernos más».

Por ello, Vallés animó a los presentes a sentirse libres y en un entorno seguro, y a ayudar a los que se aíslan o les cuesta más relacionarse. «A veces, un abrazo salva. Una palabra salva. Una mirada sincera puede ser todo lo que alguien necesita para seguir», arguyó.

La pregonera acabó su discurso dando las gracias a Orgullosament Inca «por existir, por resistir y por celebrar. Por hacer que otros niños y niñas no tengan que vivir con miedo y por hacer que lo diferente sea lo más bonito».

La jornada reivindicativa culminó una semana de actividades con las actuaciones de Diabéticas Aceleradas, Pep Noguera, Topacio Fresh, Tito Deluxe, Juan Pons, Stacy Lover, Mystica Vileila, Sarah dLacy, Nebulossa, Valeria Vegas, Venedita Von Däsh, Pepon Nieto y Ruda Puda.