La calor més greu, de Mare de Déu a Mare de Déu

Avui és sant Enric

Era emperador de Bamberg, i va guardar perfecta castedat amb la seva dona Cunegunda i va induir sant Esteve, rei d’Hongria, a abraçar la religió catòlica. Sant Enric era advocat contra l’asma. Antigament els remeiers i curanders preparaven un paper d’estrassa que es deia el «paper de sant Enric» i que tenia la virtut de fer passar l’ofec. La preparació consistia a xopar el paper en l’aigua de set fonts diferents, en la qual prèviament s’havien fet bullir set herbes remeieres també diferents. El malalt, quan sentia venir l’atac d’asma, cargolava un paperet de sant Enric, l’encenia, se’l posava davant la boca per aspirar el fum i li passava l’ofec.

Sant Bonaventura (15)

Bonaventura de Bagnoregio fou un franciscà italià medieval, teòleg i filòsof escolàstic. Fou el setè ministre general de l’Orde dels Frares Menors i també cardenal bisbe d’Albano. Va ser canonitzat el 14 d’abril de 1482 pel papa Sixt IV i declarat Doctor de l’Església l’any 1588 pel Papa Sixt V amb el qualificatiu de «Seràfic» (en llatí: Doctor Seraphicus). Molts escrits que es creien seus a l’edat mitjana són ara recollits amb el nom de Pseudo-Bonaventura. Va dirigir els franciscans amb un rumb moderat i intel·lectual que els va convertir en l’orde més destacat de l’Església catòlica fins a l’arribada dels jesuïtes. La seva teologia va estar marcada per un intent d’integrar completament la fe i la raó. Va pensar en Crist com «el veritable mestre» que ofereix als humans un coneixement que comença en la fe, es desenvolupa a través de la comprensió racional i es perfecciona per la unió mística amb Déu. A Llucmajor hi ha el Convent de Sant Bonaventura.

Mare de Déu del Carme (16)

La Mare de Déu del Carme és una de les diverses advocacions de la Mare de Déu. La denominació prové del mont Carmel, a Israel, un nom que deriva de la paraula Karmel o Al-Karem i que es podria traduir per ‘jardí’. Hi ha avui en actiu ordes religiosos carmelites repartits per tot el món –masculins i femenins–, els quals giren entorn d’aquesta figura mariana. L’origen del culte de la Mare de Déu del Carme és en la fundació de l’Orde del Carme, amb el seu primer monestir al mont Carmel el 1154, dedicat a la Mare de Déu, però la vinculació del mont Carmel amb la Mare de Déu es fa remuntar a unes visions del profeta Elies a l’Antic Testament, que van ocórrer en aquest lloc, i que els cristians han vist com a símbol de Maria. La devoció va augmentar amb dues aparicions de la Mare de Déu, una a sant Simó Stock el 1251 i una altra a Jacques Duèze, el futur papa Joan XXII.

Advocacions a la Mare de Déu del Carme

És considerada patrona de Xile i del seu exèrcit. A Espanya és patrona de la mar, dels pescadors i de l’Armada Espanyola. A Colòmbia és considera patrona dels transportadors. Aquesta advocació dona nom a totes aquelles persones que es diuen Carme o Carmel, celebrant la seva onomàstica el dia de la festa d’aquesta Verge: 16 de juliol. El nom femení de Carme és ben comú, i a molts de llocs hi ha un carrer o un barri del Carme. La Mare de Déu del Carme és la patrona de moltes poblacions del litoral mediterrani. En les processons, mar endins, duen la imatge de la Mare de Déu del Carme, o «Stella Maris». Arribat a un punt de la processó, totes les barques fan sonar reiteradament les sirenes en homenatge a la Verge. Fan festa per la Mare de Déu del Carme, a cala Bona (Son Servera), cala Figuera (Santanyí), cala Rajada (Capdepera), Port d’Andratx, Port de Pollença, Port de Sóller, Portocristo, es Capdellà, es Coll d’en Rabassa (l’església rep el nom de Nostra Senyora del Carme, beneïda el 8 de setembre de 1885), Portocolom, Son Serra, sa Ràpita... I una pregària: «Mare de Déu del Carme, dau-me un bon marit, sia pobre, sia ric, mentre vengui de seguit»; antigament, les al·lotes pregaven amb una petita pregària a la Mare del Carme perquè els trobàs espòs, era igual el seu estatus econòmic, ric o pobre, la qüestió era que fos ràpidament.ar el fum i li passava l’ofec.

Entre la plena i el minvant

Ja vàrem dir que aquest mes no és gaire plujós, fa molta calor i, ocasionalment poden sorgir niguls; si plou, llavors farà més calor. L’evaporació és màxima i la sequedat afecta els aubellons, pous, i els torrents de l’illa estan secs. Convé intensificar el reg a l’hort; el goteig fa miracles quan l’horabaixa va tombant. «En l’estiu, tothom fa el cap viu», tothom pot viure bé, ja que s’ha acabat una època de treball i ara es festeja la recollida, els graners plens, la seguretat per a tot l’any; i l’hort, que ens regala verdura fresca i sana. Les temperatures altes actuen com un desencadenant del cant monòton de les cigales estiuenques durant el dia i del grill durant la nit. I les revetles, balls a la plaça, sopars a la fresca, les festes, esdevenen el millor aparador per passar les millors vetlades. Paga la pena gaudir-les!

Sabíeu que...?

- Avui és el Dia Mundial del Rock. Dimarts (15) és el Dia Mundial de les Habilitats dels Joves. Dijous (17) és el Dia Mundial de l’Emoji. Divendres (18) és el Dia Internacional de Nelson Mandela.

- Avui Campanet celebra les Festes de Sant Victorià.

- L’esbatzer té propietats astringents, d’aquí el seu ús per cicatritzar les nafres. Des de molt antic s’atribueix a la fulla d’olivera una virtut desinfectant. El romaní forma part de molts bàlsams atesa la seva virtut antisèptica i calmant; antigament del romaní se’n deia Arbor Mariae.

- Segons Confuci, hi ha tres maneres d’aprendre: per imitació (la més simple i natural), per reflexió (la més noble), i per experiència (la més amarga).