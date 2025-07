El PSOE insinúa que se ha cambiado el trazado del tren Llucmajor-Campos para no perjudicar a un edil del PP

La diputada del PSOE Mercedes Garrido insinuó este pasado miércoles en sede parlamentaria que el cambio de trazado que la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha aplicado en el proyecto del tren de Llucmajor, y concretamente en la prolongación del trazado hasta el vecino municipio de Campos, podría estar motivado para no perjudicar al regidor de Urbanismo de este último ayuntamiento porque, según los socialistas, en la primera versión del trazado, las vías afectaban a fincas que serían propiedad de la familia del edil ‘campaner’.

En su intervención en el Parlament, la diputada Garrido criticó que tanto este proyecto ferroviario como el relativo a la prolongación del tren desde sa Pobla a Alcúdia se han elaborado “sin hablar con los vecinos”, a pesar de que existe una importante contestación social por el impacto que tendrán ambas actuaciones sobre numerosas propiedades privadas. “Bueno, yo creo que con algún vecino sí deben haber hablado, señor conseller”, ironizó Garrido en referencia al citado regidor de Urbanismo de Campos, cuyo nombre no citó en ningún momento durante su intervención.

La diputada socialista explicó que en la segunda exposición pública del proyecto del tren a Llucmajor, que en realidad llega hasta Campos, se ha producido un “cambio importante”. Así, en la primera versión del trazado, las vías salían de Llucmajor en dirección a Campos siempre por la parte superior de la autovía entre ambas localidades para llegar a la zona norte de Campos. No obstante, tras la modificación efectuada por el Govern, el trazado ferroviario sale de Llucmajor y se desvía hacia el sur para cruzar la carretera desdoblada y transcurrir durante todo momento por la parte inferior de la autovía hasta que, ya casi en la entrada de Campos, vuelve a cruzar la carretera hacia el norte para enlazar de nuevo con el anterior trazado que tiene su final en el mismo sitio de la localidad ‘campanera’ que ya se había previsto en la primera versión. Se trata de unos cambios significativos que, según subrayó Garrido, “encarecen” de forma importante el proyecto. “No sé si el regidor de Urbanismo de Campos y sus fincas tienen algo que ver con esta modificación del trazado”, ironizó la diputada entre los aplausos de su bancada. “Madre mía, señor (Sebastià) Sagreras, madre mía, expliquen con qué únicos vecinos se han reunido”, concluyó en referencia al portavoz parlamentario del PP, natural de Campos, al igual que la presidenta Marga Prohens.

Los cambios realizados por el Govern en el trazado del nuevo tren entre Llucmajor y Campos / DM

Este jueves, Mercedes Garrido ha reiterado a este diario lo que dijo en sede parlamentaria. A su entender, el cambio de trazado “no tiene ninguna explicación” porque, además, supondrá un importante incremento del coste del proyecto porque con la nueva versión “se atraviesa el desdoblamiento en dos ocasiones, y no se trata de una pequeña carretera comarcal, sino de una carretera con cuatro carriles y dos viales de servicio que deberá salvarse por encima o por debajo”, es dedir, mediante un puente o un túnel que deberán construirse por partida doble, para llegar al mismo punto que estaba previsto en la primera exposición pública del proyecto. “Este cambio de trazado no tiene sentido”, apunta la diputada del PSIB-PSOE. “Podría tener sentido si el hecho de desviar las vías por el sur del desdoblamiento fuese para recuperar el trazado histórico del tren, que transcurre por allí, pero es que actualmente ya no es del Govern ni del Estado, ya que las antiguas vías se desafectaron hace 30 o 40 años y ahora forman parte de propiedades privadas”, añade.

Los socialistas aseguran que, a raíz de las alegaciones presentadas por vecinos afectados por el nuevo trazado, han sabido que en la zona norte de la carretera desdoblada, por donde transcurría el primer trazado ferroviario, el regidor de Urbanismo tiene tierras que ahora no resultarán afectadas por el proyecto. Así lo insinuó Garrido en el atril parlamentario, aunque no pudo corroborarlo directamente porque “no tenemos pruebas de que se hayan reunido con el regidor”. “Se lo pregunté al conseller (José Luis Mateo), pero no me contestó, ni lo negó ni lo confirmó”. Garrido también ha asegurado "no entender" el motivo por el cual el ejectivo siempre se refiere al proyecto como "el tren de Llucmajor", cuando en realidad "llega hasta Campos".

Cabe recordar que un grupo de vecinos afectados por el cambio de trazado del tren entre Palma y Campos se han organizado para luchar por sus intereses. Estos residentes lamentan que, de las tres alternativas que se contemplaban, se ha acabado eligiendo la peor valorada por los técnicos. Las otras dos alternativas, aseguran estos vecinos, discurrían en paralelo al norte de la MA-19.

La agrupación vecinal que se está constituyendo critica esta elección por considerar que no sigue de forma precisa el antiguo trazado del tren. Argumentan también que no transita por caminos rurales, "sino que en la mayoría de casos parte parcelas por la mitad".