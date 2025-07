Més denuncia la destrucción de paisaje protegido en Biniaraix para hacer un aparcamiento

Més per Sóller ha exigido la paralización de las obras del aparcamiento de Can Gorgai de Biniaraix al considerar que constituyen una agresión al paisaje y al patrimonio del municipio. La formación ecosoberanista ha denunciado las actuaciones impulsadas por el gobierno municipal del PP en la zona de Biniaraix que han comportado el arrasamiento de un huerto de naranjos y la colocación de bloques de hormigón sobre ‘marges’ de piedra seca, dentro de un entorno protegido como Bien de Interés Cultural e incluido en la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

La actuación afecta a una zona protegida de Biniaraix, en la Serra de Tramuntana patrimonio mundial. / J. Mora

Según han explicado durante una visita a la zona, estas intervenciones tienen como finalidad crear espacios de aparcamiento para coches en una de las zonas “más sensibles y emblemáticas de Sóller”. “Es una actuación que no solo supone una agresión ecológica y paisajística, sino también un insulto al sentido común y a la responsabilidad”, ha afirmado Laura Celià, portavoz de Més per Sóller. “Convertir huertos fértiles en aparcamientos, utilizando bloques de hormigón reciclados de otras obras y colocados sobre ‘marges’ centenarios, es una barbaridad que no podemos tolerar”.

Durante la visita a Can Gorgai también estuvieron presentes miembros del grupo de Més en el Consell de Mallorca, que comprobaron sobre el terreno el alcance del proyecto y mostraron su rechazo a una actuación que, a su juicio, vulnera los criterios básicos de protección establecidos para el conjunto de la Serra.

Otra imagen de las obras denunciadas por Més per Sóller. / J. Mora

Més denuncia igualmente la falta de control por parte de la Dirección Insular de la Serra de Tramuntana y lamenta el silencio de su responsable, Antoni Solivellas. “No entendemos cómo se ha podido permitir esta barbaridad en una zona tan delicada”, dijo Celià.

La concejal añade que “es inadmisible que se coloquen bloques de hormigón con pintadas sobre bancales de piedra seca, cuando cualquier reforma particular en esta zona está sometida a una normativa estricta y a menudo muy restrictiva”. Para Més, “se trata de una actuación cara, innecesaria y profundamente errónea desde el punto de vista urbanístico”.