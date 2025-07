Graba, edita y brilla: el taller creativo que engancha a los adolescentes

Crea, grava y edita como un profesional, bajo este lema Marta Fernández, de Curly Commas, organiza talleres destinados a jóvenes de entre 12 y 17 años con inquietudes por el audiovisual. Se trata de sesiones muy prácticas para aprender en cinco días a grabar y editar vídeos. La experiencia promete. Hay música en directo, steadicam, planos acuáticos y edición con herramientas de Inteligencia Artificial. Fernández explica que se trata de “un taller presencial e intensivo para que cada alumno pueda desarrollar su creatividad”. El grupo es reducido con un máximo de 10 alumnos para así poder darles una atención personalizada con el objetivo que aprendan las bases para poder crear fácilmente. Ahora lo acaba de realizar en Binissalem y este lunes arranca una nueva edición en Sa Congregació en sa Pobla.

FOTOS | el taller creativo que engancha a los adolescentes, en imágenes / Marta Fernández

El primer día el taller se centra en conocer el material y las funciones técnicas imprescindibles mientras que la segunda jornada se destina a grabar entrevistas, música en directo y utilizar el croma. El plato fuerte y esperado llega el día tres ya que los alumnos aprenden a rodar planos creativos en el agua. La cuarta jornada se destina a la edición básica con un software profesional, actual e intuitivo. El último día se trabaja la IA aplicada a la edición. Una vez superado el curso, los alumnos se llevan todo lo aprendido y un certificado que así lo acredita. Además, como hándicap adicional, en cada taller Marta Fernández invita a artistas locales. En el caso de sa Pobla, contará con Caspary, una banda poblera que destaca por su autenticidad, energía y fidelidad a la esencia del rock indie.

Preguntada por el origen de estos talleres, Fernández confiesa que cuando era adolescente le gustaba hacer vídeos pero “era difícil porque las herramientas no eran las que tenemos hoy en día”. “Ahora hay mucha información, muchos programas pero creo que si no tienes una persona que te guíe, es fácil perderse”. Así ahora aplica que le hubiese gustado hacer cuando era adolescente. De hecho, ya lleva unos cuantos talleres en su cartera y es testigo de como los adolescentes se divierten mucho. Algo clave porque “a veces es difícil encontrar un tema que los motive”. Ella lo ha conseguido. “El primer día están muy tímidos pero el último, nadie quiere irse. No puedo pedir más”, confiesa con satisfacción de haber cumplido el objetivo.

Haciendo un análisis de sus talleres, desgrana que lo que más motiva a los jóvenes son hacer planos acuáticos y poder grabar música en directo. “En cada taller intento que haya un artista local invitado. En el de Binissalem que ha impartido esta semana ha contado con la colaboración de Mar Pérez Vinyes, que es una chica de 17 años de Binissalem. Empezó a componer con seis años y a los once ya se la consideraba como cantautora. Me parece impresionante lo que hace con 17 años. Es una artista con mucho potencial y ha sido una suerte que haya querido participar en el taller con jóvenes de su edad”. La idea de combinar el taller con la invitación de artistas locales es “crear sinergias con gente creativa”. Por ejemplo, “en el taller de Binissalem tenía un alumno que ya hacía producción de música y ya me confesó que lo que más le había gustado era grabar música en directo. Al final, el objetivo es unir el talento creativo”.