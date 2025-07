Los vecinos estallan ante la falta de acción del Ayuntamiento de Llucmajor por el tema de la macrogranja: “¡Esta alcaldesa va a su bola!”

Vecinos de Llucmajor y representantes de Satya Animal han asistido este jueves a primera hora de la mañana al pleno extraordinario para debatir una moción presentada por la oposición (PSOE, MÉS y Llibertat Llucmajor) para exigir el cierre de la macrogranja avícola. La propuesta ha salido adelante por unanimidad pero ni la plataforma 'Stop Macrogranja Llucmajor: Sense olors ni Mosques', ni los animalistas y ni la oposición han recibido respuestas a la retaíla de preguntas que durante la sesión plenaria han hecho a la alcaldesa Xisca Lascolas. El pleno ha sido tenso. Los vecinos y representantes de las protectoras que han podido han acudido a la sesión con pancartas y fotos de la granja de los horrorres. “Aquí fa tanta pudor com a la granja”, rezaba el cartel sujetado por la presidenta de la plataforma, Nati García, que ha dado a la alcaldesa una clara lección de defensa de los vecinos. “En este Ayuntamiento hay mucha gallina”, “este Ayuntamiento es un insulto al ciudadano” o “ja tenim la seu plena d’ous” son otras de las pancartas que han exhibido los vecinos durante la sesión plenaria. Una sesión que ha estado marcada por la tensión entre la oposición y, sobre todo, entre los vecinos y la alcaldesa. De hecho, agentes de la Policía Local han tenido que pedir calma a los afectados porque el careo entre residentes y el equipo de gobierno era mayúsculo. “Idò que digui les coses com toca”, justificaba un vecino su enfado ante el agente.

FOTOS | El pleno de Llucmajor para pedir el cierre de la macrogranja, en imágenes / Rosa Ferriol

La oposición no ha dudado, un pleno más, en reprochar a la alcadesa su “ineptitud”. “Los vecinos sufren su ineptitud. No se ha reunido con ellos y son más de 7.000”, ha asegurado el socialista Jaume Oliver. “Estamos ante una crisis institucional. No ha habido ninguna reunión con los vecinos ni ninguna explicación honesta. Tampoco han tomado ninguna decisión valiente”, ha reprochado. “¿Dónde ha estado la alcaldesa todo este tiempo? Exigimos una acción, el cierre de la granja avícola y que se reúna con la plataforma”, ha resumido Oliver que ha acabado su primera intervención con un “lo mejor que puede hacer es presentar su dimisión”, unas palabras que han arrancado los aplausos de los vecinos. “No nos pondremos de perfil y estaremos con los vecinos. No pararemos hasta que esto acabe. Defenderemos el cierre de la granja”, ha resumido. “Basta ya de reírse de los vecinos”, ha intervenido el portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar. “Es una cobarde políticamente hablando. El equipo de gobierno está desaparecido, solo los vemos en las fiestas pero no hacen nada para resolver los problemas del día a día”, ha desgranado Gaffar que también ha exigido su dimisión. Oriol Gómez, de MÉS, ha reprochado a la alcaldesa su falta de respeto hacia los vecinos. “¿Se atrevirá este año a ir a Tolleric durante las fiestas?”, le ha cuestionado. “Sí, la esperamos”, han espetado los vecinos. Desde S’ULL, Joanquín Rabasco le ha exigido que diga si va a cerrar o no la granja y le ha reprochado que tire balones fuera.

La máxima expectación ha llegado en el turno de palabra de la alcaldesa. Los vecinos esperaban con atención sus explicaciones pero sus respuestas han brillado por su ausencia. Y así ha sido como la tensión ha ido incrementando. Además del calor asfixiante de la sala de plenos, los vecinos han agotado su paciencia. Abanico en mano, las caras y los gestos de incredulidad de los afectados por la macrogranja iban incrementando así como transcurría la intervención de la alcaldesa Lascolas que se ha limitado a relatar una cronología de los hechos sin salirse del guión y sin, evidentemente, responder a las preguntas de la oposición y de los propios vecinos. “Estamos preguntando que hará el Ayuntamiento para ayudar a sus vecinos, no que nos relate la cronología”, ha recriminado Nati García. “Nos toma el pelo”, se escuchaba entre el público. “¡Mentira!”, intervenía otro. “No me tache de imbécil, llevo desde 2022 tocando las puertas de este Ayuntamiento”, le ha reprochado la presidenta de la plataforma a la alcaldesa mientras Lascolas seguía con su guión y en este punto hablaba del plan de desescalada de gallinas. Incrédulos, desde el público, una vecina no ha dudado en sentenciar lo evidente: “Esta alcaldesa va a su bola”.

¿Quién es usted?

Otro de los momentos que han dejado boquiabiertos a los presentes ha sido cuanto la teniente de alcaldesa de Vox, Margarita Palmer ha intervenido para pedir a la presidenta de la plataforma quién era. “Soy la presidenta de la plataforma 'Stop Macrogranja Llucmajor: Sense olors ni Mosques'. ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento? ¿Qué respuesta nos da porque no se puede dormir?”. En este punto ha intervenido el portavoz socialista: “Es de justicia que dejen hablar a los vecinos, yo les cedo mi turno de palabra. No han tenido la decencia de poner cara a Nati García. Siempre es lo mismo, echar balones fuera y no dar ninguna solución. Las culpas son de los otros. Aplicad ya la ordenanza municipal”, ha reclamado para acabar su intervención con un “alcaldesa, el tema se le ha ido de las manos”. “La granja es ilegal, si tiene multas es por algo. No tiene licencia en vigor, puede sacar un decreto para cerrar la actividad. Luego si nos denuncian, ya lo lucharemos en el juzgado. ¿O es que tiene interés en que siga abierta?”, le ha sugerido Gaffar. “Los problemas son globales a su no gestión. No conocen ni a los miembros de la plataforma y no saben qué ocurren en la calle. Son incapaces de escuchar a la gente. Le pedimos que solucione los problemas de ahora, no que nos relate una cronologia que se remonta a 2015”, le ha espetado Gómez.

“No va a costestar, nos vamos de aquí sin una solución”, ha resumido a los vecinos ya antes de pasar a votación Oliver. Mientras durante el careo entre alcaldesa y vecinos, la presidenta de la plataforma le ha reprochado que el alcalde de Sineu sí apoyó a sus vecinos, igual que la alcaldesa de Porreres. “Con un par cerró la granja porque no cumplía la ley”, ha recordado García. “Todo lo que se consigue es a través de los vecinos que hacen el trabajo de las administración. He hecho el trabajo que le toca hacer a usted y a la administración. Me he dirigido a todos los organismos”, le ha explicado. Pese a que la moción para reclamar el cierre de la granja ha salido aprobada por unanimidad, desde la plataforma mantienen que el resultado es igual a “cero”. “El resultado es el que esperamos. Cero. Como viene pasando durante todos estos años. Cero implicación, cero interés. He visto la mayor parte del pleno a la alcaldesa tomando nota, no sé si estaba haciendo crucigramas pero interesarse por sus vecinos y su municipio creo que poco”. “Sorprendentemente ni me conoce, cuando he presentado varios escritos. Dice mucho de ella que no se haya interesado por el problema que sufrimos, que en su municipio se está incumpliendo la ley y no está haciendo nada para pararlo. Es partícipe y consiente de la situación. No esperamos nada más del Ayuntamiento. Tendrán que responder por otras vías ya sean judiciales porque todos tienen una responsabilidad y los perjudicados somos los vecinos. ¡Basta ya!”, ha sentenciado la presidenta de la plataforma. “Como vecinos no lo entendemos. Llevamos tres noches encerrándonos en nuestras casas sin poder respirar. ¿El Ayuntamiento nos dará un bono social por consumo extra de luz?”, se preguntan. “No se han interesado en preocuparse por lo que nos sucede ni cómo nos pueden ayudar. Su obligación en el cargo que ocupa es solucionar el problema no que se lo solucione yo”. “Los vecinos queremos respuestas, no multas ridículas o que la alcaldesa nos recuerde la cronología de los hechos. La historia la conocemos todos, lo que queremos saber es qué va a hacer el Ayuntamiento. Han votado por unanimidad el cierre de la granja. ¿Irá hoy como hizo Porreres? Esta es la pregunta que me gustaría que me hubierta contestado para trasladarlo a los vecinos y no hemos obtenido respuesta”, ha lamentado Nati García.