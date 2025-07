Los taxistas de Llucmajor estallan ante el abandono del Ayuntamiento: "Todo son trabas"

Los taxistas de Llucmajor han agotado la paciencia. En un intento desesperado por mejorar la comunicación con el Ayuntamiento, confiesan desesperados que siempre han sido ellos quienes han tomado la iniciativa para contactar con el equipo de gobierno, trasladar sus necesidades y así mejorar el servicio. Ahora, en plena temporada turística, su paciencia se ha agotado definitivamente.

“El problema que tenemos es que hace dos años que hay el nuevo equipo de gobierno, intentamos mantener el contacto con ellos pero nunca se preocupan por nuestra situación. Siempre somos nosotros los que debemos pedir audiencia. En la reunión de febrero parecía que la comunicación mejoraría pero luego la realidad es que las palabras se las lleva el viento y todo son problemas. ¿Cómo quieren que seamos sus taxis?”. Son palabras de Coloma Canyellas, presidenta de la Asociación de Radiotaxi Més Llucmajor. Así, Xisco Peris, secretario de la entidad, explica el “drama personal” que viven algunos taxistas de Llucmajor. ¿El motivo? El Ayuntamiento no permite hacer traspasos de forma intervivo. Detalla que la ordenanza municipal data de 2018 y desde entonces sí se han podido hacer este tipo de traspasos. El problema reside en la interpretación que hace la nueva técnica municipal de la normativa vigente desde 2018. “La norma es la misma. Antes sí se permitían estos traspasos pero con la incorporación de esta nueva técnica no se permite. Eso ha llevado a tener taxistas con un auténtico drama personal porque unos tienen el crédito concendido en el banco y los otros esperan el dinero del traspaso de la licencia. Todo queda paralizado por esta cuestión técnica. La situación es muy grave. La ordenanza no ha cambiado pero sí la interpretación jurídica que hace el personal técnico del Ayuntamiento”, detallan desde la entidad. Con la nueva lectura de la ordenanza, solo se permiten traspasos por enfermedad o jubilación. “Quedamos estupefactos”, confiesan.

Canyellas y Peris posan junto a uno de sus taxis en las afueras de la sede de la entidad. / Rosa Ferriol

“La gente necesita trabajar en temporada alta. Estamos igual que en febrero. Hace más de un mes que la técnica dice que buscará una solución, pero aún no tenemos ninguna respuesta”, lamentan. Evidentemente, remarcan, los taxistas afectados querían hacer efectivo el traspaso antes de la temporada alta. La entidad recuerda que la flota de taxis de Llucmajor suma 71 vehículos, de momento, hay cuatro parados porque el Ayuntamiento no permite [como sí lo había hecho hasta ahora] los traspasos intervivos. “Eso implica tener vehículos parados sin poder prestar un servicio a la ciudadanía. Lo más grave es que se trata de la misma norma pero se ha hecho un cambio de criterio jurídico y es lo que impide hacer lo que hasta ahora sí se había hecho”, razonan los taxistas.

"Falta voluntad"

“Hay soluciones pero falta voluntad”, destacan resignados desde la entidad. De hecho, la asociación ha remitido el caso a un abogado que les ha planteado tres soluciones. Una es denunciar el caso, el otro es que el Ayuntamiento apruebe un decreto transitorio que lo contemple hasta que se modifique la ordenanza municipal o una tercera opción es que el Ayuntamiento realice un informe donde se permita hacer los traspasos intervivos puesto que no hay ninguna normativa supramunicipal que vaya en contra. “No queremos posicionarnos en contra del equipo de gobierno pero necesitamos velocidad para solucionar este tema. Necesitan poner la quinta y no ir en primera como hasta ahora”, sentencia la entidad. El asunto no termina aquí, reconoce Canyellas que explica que también “tenemos problemas con el modelo de vehículo”. “Necesitamos que el Ayuntamiento nos apoye”, reivindican los taxistas.

Otra de las quejas, prosiguen desde la Asociación de Radiotaxi Més Llucmajor, es que el Ayuntamiento de Llucmajor tampoco “hace nada” para contribuir a mejorar la imagen que tienen los taxistas. “La imagen pública que tenemos es mala debido al exceso de velocidad o los cobros abusivos de unos pocos taxistas pero el Ayuntamiento tampoco hace nada para ayudarnos a mejorar nuestra imagen ya que ha dejado caducar expedientes sancionadores”. Así si hay vía libre a las infracciones porque no hay consecuencias económicas, pagan justos por pecadores. “Si se les sanciona por su mala praxis, tal vez escarmienten”, razonan desde la asociación. También critican el “control cero” de los taxis piratas o de los Uber dentro de Llucmajor. “Nosotros debemos cumplir la norma pero tampoco nos ayudan a controlar la competencia más directa. Es desesperante”, recalcan.

Los problemas no acaban aquí. “Venimos reclamando que se adapte nuestro horario de trabajo a la realidad, es decir, poder tener tres conductores por licencia. Así cubriríamos las 24 horas con turnos de ocho horas. La normativa municipal que está desfasada solo contempla dos conductores por licencia que deben hacer doce horas cada uno para poder cubrir la demanda. “El transporte público es limitado. Es inviable atender a la población residente y flotante en temporada alta”, razona.

Lo que ha llevado a los taxistas de Llucmajor a alzar su voz ha sido el tema del catalán. Con todos estos temas expuestos, concretan, el argumento que reciben desde el Ayuntamiento es que es muy complicado cambiar la ordenanza pero se ha visto que “por temas políticos“ resulta que “no es tan complicado”. Así explican que pidieron la opinión de la Directiva de la asociación para eliminar el catalán como requisito de la prueba para ser taxista. Y esta ha sido la gota que ha colmado el vaso porque los taxistas entienden que por el tema lingüístico no es complicado cambiar la normativa municipal, pero sí lo es para facilitar su día a día como taxistas. “Todo son trabas, no vemos soluciones”, lamentan profundamente decepcionados.

La versión municipal

Desde el Ayuntamiento han matizado que "solo hay un expediente de traspaso y está en fase de estudio". En cuanto a los expedientes sancionadores, fuentes municipales han asegurado que si han prescrito, es una muy pequeña cantidad y lo han hecho" por problemas de falta de personal".