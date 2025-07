El Pi de sa Pobla, en contra del tren: "Es un proyecto turístico que nos ignora"

El proyecto de prolongación del tren desde sa Pobla al Port d'Alcúdia sigue cosechando enemigos en la localidad 'poblera'. El Pi, partido que forma parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de sa Pobla, ha rechazado este jueves el proyecto al considerar que no se ha tenido en cuenta la opinión del municipio. La formación presentará en el pleno del mes de agosto una moción en contra del trazado previsto del tren entre sa Pobla y Alcúdia y también registrará alegaciones formales al proyecto expuesto por el Govern balear, que considera totalmente "desconectado de las necesidades del municipio".

Según Joan Pérez, portavoz de El Pi en Sa Pobla, "desde el primer segundo tuvimos claro que no contaban con nosotros. No se nos ha consultado nada, no se han valorado alternativas, y ahora nos dicen que simplemente hagamos alegaciones. Esto no es ni diálogo ni respeto institucional".

El Pi remarca que cree en el transporte público, pero no en este proyecto concreto. "No podemos avalar un modelo que destroza territorio valioso de nuestro pueblo y que no responde a ninguna planificación consensuada. Mientras en Alcúdia se han hecho reuniones, estudios y ajustes, en sa Pobla sólo se nos ha ignorado", ha criticado Pérez.

El partido considera que, mientras no se repense el proyecto, es necesario apostar decididamente por mejorar las frecuencias y la eficiencia del servicio de autobús. "El propio informe del tren admite que la demanda será estacional. Esto demuestra que el bus es la mejor opción para adaptar la oferta a la realidad. Es flexible, rápido y mucho más coherente económica y territorialmente", ha remarcado.

El Pi también ha criticado duramente el componente propagandístico de la presentación del proyecto por parte del Govern. El pasado 28 de mayo, la presidenta Marga Prohens, desde la estación marítima de Alcúdia y ante imágenes de la bahía, dejó claro que el objetivo era "unir la bahía de Palma con la bahía de Alcúdia y el puerto de Ciutadella". Para El Pi, esto confirma que se trata de un proyecto turístico, no pensado para los pueblos.

"Este tren no está pensado para nosotros ni para mejorar la vida de nuestros vecinos. Es un proyecto diseñado desde los despachos para conectar puertos turísticos. Y ante esto, sa Pobla no puede callar. Haremos oír nuestra voz, con mociones, con alegaciones y con toda la fuerza institucional que tenemos", ha concluido Joan Pérez.

Cabe recordar que este jueves a partir de las 20,30 horas se ha convocado una concentración en la Plaça Major para rechazar el proyecto ferroviario.