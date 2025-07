La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas: "Todo lo que no sea legal en la granja debe cerrarse"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llucmajor (PP, VOX y ASI) ha mostrado su apoyo al cierre de la macrogranja de Ses Cisternetes de Avícola Son Perot, que lleva años funcionando en el municipio y genera importantes molestias a unos 7.000 vecinos de las urbanizaciones cercanas. Esta decisión se ha tomado por unanimidad en un pleno extraordinario convocado para debatir una moción presentada por tres partidos de la oposición —PSIB-PSOE, Més y Llibertat Llucmajor—. La propuesta pedía medidas concretas para eliminar los efectos negativos de la granja, cuya actividad ha provocado durante años el malestar de los residentes debido a problemas de insalubridad.

FOTOS | El pleno de Llucmajor para pedir el cierre de la macrogranja, en imágenes / Rosa Ferriol

Tras finalizar el tenso pleno, la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, ha atendido a la prensa y ha asegurado que “todo lo que no sea legal en la granja debe cerrarse”. Además ha defendido la actuación del Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias, especialmente en el control de las plagas de moscas. Ha explicado que tienen un convenio con la UIB y sus expertos están analizando la situación y buscando el foco de la plaga. Sobre los malos olores, ha reconocido que no existe una normativa municipal específica, pero ha asegurado que están explorando soluciones adoptadas en otras regiones, como limitar horarios. Asimismo ha garantizado que se tomarán las medidas necesarias junto con la dirección general de Agricultura y la de Harmonitzación Urbanística. Frente a las críticas de la oposición, que ha pedido su dimisión por su "inacción", la alcaldesa ha señalado que se trata de una oposición “populista” centrada en las redes sociales y ha defendido que cuenta con el apoyo de su equipo de gobierno.Ha recordado que las tenientes de alcaldesa son vecinas de la zona y "conocen bien la situación".

Una lectura muy distinta del pleno ha tenido la oposición. “El equipo de gobierno ha apoyado de forma absurda la moción porque, una vez más, ha quedado claro que en estos cuatro años en los que los vecinos han presentado denuncias, el Ayuntamiento no ha hecho nada”, ha lamentado Jaume Oliver, portavoz socialista. Oliver considera que “no es posible cerrar la explotación simplemente poniendo un candado; se trata de un proceso de desescalada de la granja, como hemos incluido en la moción”. “Hemos salido del pleno así como hemos entrado. Hemos visto una alcaldesa totalmente descolocada, sin ningún tipo de solución. Solo hemos visto que echaba balones fuera”, ha desgranado sin esconder su sorpresa al ver que el equipo de gobierno daba apoyo a la moción presentada por la oposición. De todas maneras, ha insistido, “sabemos que no harán nada”. “No podemos poner un candado y cerrar la granja. Es verdad, pero es que no entiende ni eso. Cerrar una granja significa iniciar una planificación de su cierre. En este sentido iba la moción, que pedía inicar los trámites para cerrar la granja”, ha resumido.

ARDE

En la misma línea se ha pronunciado Alexandro Gaffar, portavoz de Llibertat Llucmajor. “Una vez más vota a favor de que hay que tomar medidas pero ha dejado muy claro que no tiene ninguna medida para aplicar y que desconoce el problema porque ni conocía a la gente de la plataforma que llevan años movilizándose. Nos vamos con la impresión de que la alcaldesa se cree que los vecinos son tontos o ella no sabe cuáles son sus competencias”. “Otros municipios como Porreres han dado el paso y han decretado el cierre cuando han visto que no hay licencia. Aquí no hay licencia y la alcaldesa se niega a tomar medidas y los vecinos se merecen poder descansar por las noches”, ha reclamado.

Para el portavoz de MÉS, Oriol Gómez, hoy la alcaldesa Xisca Lascolas “se ha dado un baño de realidad”. Es decir, “se ha dado cuenta que debería gobernar para los ciudadanos y no lo hace. Una granja que acumula sanciones por valor de casi un millón de euros ya debería estar cerrada. Reclamamos que el Ayuntamiento haga el trabajo que le toca y apriete a las instituciones supramunicipales que también hagan el trabajo que les pertoca para, entre todos, hacer que este posible peligro de salud pública que tenemos en el municipio deje de existir”.

Seis mil firmas

Por su parte, las entidades animalistas siguen su presión y su lucha. “Ha sido un pleno sin sorpresas, esperábamos estas palabras. Nos ha puesto muchas excusas del pasado cuando realmente no hay acciones que respalden nada de lo que se estaba hablando y no ha habido soluciones. Cuando hemos intentado tratar alguna solución, hemos vuelto a las excusas. Hoy mismo se podría fijar un calendario de cierre de la granja y las gallinas podrían tener un destino adecuado. Al final, ha sido un día más en el Ayuntamiento de Llucmajor. No ha habido respuestas para nadie”, ha resumido el portavoz de Satya Animal, Kike Jimeno, antes de registrar en el Ayuntamiento 6.000 firmas que exigen el cierre de la granja de los horrores. ”Llevamos una caja con 6.000 firmas que hemos recogido desde que salieron las imágenes y desde entonces pedimos el cierre de la granja. Como vemos que las imágenes por sí solas no ha sido suficientes para lograr el cierre, hemos decidido entregar 6.000 firmas con nombres y apellidos sobre la mesa del Ayuntamiento. Es otro argumento de peso para que la ciudadanía sea escuchada y se tomen decisiones que es lo que le pertoca tanto por un tema de competencias como por obligación moral”.