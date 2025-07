Concentración en Algaida en apoyo a los docentes frente a los ataques de VOX por el catalán: “No podemos permitir intentos de persecución dentro del mundo educativo”

“¡Basta!” es el mensaje que la Assemblea de Docents del CEIP Bartomeu Pou de Algaida colgó en las vallas del colegio para rechazar el acuerdo entre el Partido Popular y VOX para la aprobación de los presupuestos de 2025. Su “¡Basta!” va acompañado de los siguientes lemas: “Ningún niño sin el derecho a vivir en catalán”. “Los problemas de la educación no son la lengua, son la falta de recursos y la intolerancia”. “En nuestra escuela defendemos nuestra lengua”. “En nuestra escuela queremos a todo el alumnado”. “En nuestra escuela, la lengua es una oportunidad, no un obstáculo”. Unos lemas que llevaron al concejal de Vox en el Ayuntamiento de Algaida, Miguel Martínez, a denunciar el uso de las instalaciones educativas por parte de la Assemblea de Docents para criticar las medidas en materia educativa pactadas entre PP y VOX en el Parlament. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Si en su momento, la AFA del propio colegio mostró públicamente el apoyo al equipo educativo, este miércoles ha sido el turno de los partidos políticos MÉS y PSOE, que han celebrado una concentración a las puertas del colegio para mostrarles su apoyo. La socialista Margalida Garcias y la representante de MÉS, Maria Antònia Reinés, que en su momento fueron regidoras de educación y que son docentes, han sido las encargadas de leer el manifiesto. “El acuerdo entre PP y VOX no solo supone un gravísimo retroceso social y educativo, sino que también representa una agresión directa contra los valores fundamentales que nos definen como sociedad.

Este pacto menosprecia la educación pública, ataca la enseñanza en lengua catalana —una herramienta clave para la cohesión social y la igualdad de oportunidades— y pone en riesgo los valores que educan a las futuras generaciones: la tolerancia, la solidaridad, los derechos humanos y la igualdad entre las personas”, han asegurado en la concentración.

“La Asamblea de Docents del CEIP Pare Bartomeu Pou expresó su disconformidad con las medidas planteadas por PP y VOX colgando unos carteles en las vallas del centro. Solo por este hecho, el colectivo docente de nuestro municipio ha sido señalado por parte de la extrema derecha y no ha recibido ningún apoyo por parte del Partido Popular ni de los responsables de la Conselleria de Educación y Universidades, lo cual los convierte en cómplices”, reza el manifiesto. Por todo ello, sentencian que las medidas aprobadas “destilan xenofobia” y “alimentan discursos de odio contra personas migrantes y menores no acompañados”. Además, aseguran Més y PSOE, “pretenden arrinconar la lengua catalana”, “desafían el pensamiento crítico y el rigor científico” y “atacan la memoria democrática”.

“Ante esta situación, no podemos quedarnos en silencio. No podemos permitir intentos de imposición, censura y persecución dentro del mundo educativo. Ante las amenazas y los recortes, reafirmamos nuestra defensa del colectivo docente y del derecho de todas y todos a una educación pública, de calidad, inclusiva y en catalán”, han sentenciado para demostrar su apoyo a los docentes de Balears. “Pedimos al Govern que se posicione públicamente al lado del profesorado y defienda su derecho a educar con libertad, respeto y dignidad. La educación no es un privilegio: es un derecho. Y defenderla es una obligación de todas y todos”, sentencian.

Moción

Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Algaida debatirá este jueves una moción presentada por MÉS en apoyo a la Assamblea de Docents.